В Україні побудують 100 МВт балансувальної генерації: результати третього аукціону Укренерго

НАЕК "Укренерго" у середу, 26 грудня, провела спецаукціон на придбання автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ) строком на п'ять років. За його результатами, в Україні з'явиться понад 100 МВт нових генерувальних потужностей, повідомила пресслужба компанії.

Переможці аукціону з надання послуг аРВЧ матимуть фіксований у євро контракт з Укренерго.

Інвестори матимуть час до середини листопада 2025 року, щоб побудувати нову електроустановку, пройти сертифікацію обладнання та почати надавати послуги з 1 січня 2026 року.

"Тож уже через рік в українській енергосистемі точно з'являться нові балансуючі потужності. За попередніми результатами - це понад 100 МВт нових генеруючих потужностей, на додаток до тих, що мають бути збудовані за результатами серпневого аукціону", - йдеться в повідомленні компанії.

Сума акцептованих пропозицій становить 55 МВт для послуги завантаження (збільшення подачі електроенергії в мережу) і 1785 МВт для симетричного резерву (можливість як збільшувати, так і зменшувати навантаження).

Середня ціна становить 1271,32 грн/МВт за симетричний резерв і 908 грн/МВт резерву на завантаження.

Участь в аукціоні взяли вісім потенційних постачальників.