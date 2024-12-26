Ціни на нафту зростають на сподіваннях на додаткові стимули в Китаї

Ціни на нафту зросли в четвер на кволих святкових торгах завдяки надіям на додаткові фіскальні стимули в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, в той час як очікуване скорочення запасів нафти в США також надало підтримку.

О 06:50 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 22 центи, або на 0,3%, до 73,80 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 70,34 долара за барель, що на 24 центи, або на 0,3%, вище передріздвяного рівня вівторка.

Китай планує збільшити фіскальну підтримку споживання в наступному році за рахунок збільшення пенсій і субсидій на медичне страхування для резидентів і розширення торгівлі споживчими товарами, згідно із заявою міністерства фінансів.

Тим часом, влада Китаю погодилася випустити наступного року спеціальні казначейські облігації на суму 3 трильйони юанів (411 мільярдів доларів США), повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на два джерела, оскільки Пекін посилює фіскальні стимули для відродження економіки, що хитається.

«Ціни на сиру нафту зросли на цьому тижні завдяки новинам про те, що китайська влада впроваджує рекордні фіскальні стимули на суму 3 трильйони юанів, щоб підтримати свою економіку, - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

«Крім того, зниження запасів сирої нафти в США, що свідчить про здоровий попит, також підтримало ціни».

Сатору Йошида, сировинний аналітик Rakuten Securities, сказав, що очікування збільшення видобутку викопного палива і попиту на нього після вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа наступного місяця також сприяють зростанню цін на нафту.

Розширене опитування Reuters показало у вівторок, що запаси сирої нафти, як очікується, скоротилися приблизно на 1,9 мільйона барелів за тиждень до 20 грудня. Запаси бензину і дистилятів скоротилися на 1,1 млн барелів і 0,3 млн барелів відповідно.

Запаси сирої нафти і дистилятів в США впали минулого тижня, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

Останні дані від Управління енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США, будуть опубліковані о 13:00 за східним часом (18:00 GMT) в п'ятницю.

Що стосується пропозиції, то Національна нафтова корпорація Лівії (NOC) заявила в середу, що середній видобуток нафти в країні в 2024 році перевищить цільовий показник близько 1,4 млн барелів на добу.