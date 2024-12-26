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АНАЛІТИКА

Ситуація в енергосистемі динамічна, можливі зміни у графіках відключень - Укренерго

 

У четвер, 26 грудня, тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах після масованої ракетно-дронової атаки попередньої доби; можливі зміни в застосуванні обмежень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно - можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго)", - йдеться у повідомленні.

В енергокомпанії зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання.

В "Укренерго" нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності. Тому необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігається. Із 8:00 до 21:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки погодинних відключень побутових споживачів.

Водночас у Міністерстві енергетики повідомили, що минулої доби відновлено живлення для 585 687 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.
 

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