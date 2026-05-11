Мінекономіки: у квітні розміновано 388 гектарів сільськогосподарських земель
10:47 11.05.2026 |
За державною програмою компенсації вартості розмінування оператори протимінної діяльності у квітні 2026 року очистили 388 га земель сільськогосподарського призначення в Україні.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.
"У квітні за державною програмою компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення: 388 га земель розмінували оператори протимінної діяльності; 5 угод з розмінування агроземель виконані; 24,5 млн грн отримали оператори ПМД за виконану роботу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за 4 договорами, укладеними Центром гуманітарного розмінування, оператори протимінної діяльності розпочали очищення близько 2 200 га сільгоспземель. Вартість таких послуг - 165 млн грн.
Загалом зараз роботи тривають за 32 договорами на агроділянках площею близько 9,3 тис. га; 93 договори вже виконані - до використання повернули 15 570 га. Вартість робіт становить понад 914 млн грн.
У квітні також розпочався прийом заявок у межах державної програми «Гуманітарне розмінування». На її реалізацію в державному бюджеті на поточний рік передбачено 2 млрд грн. Подати заявку можуть агровиробники, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких 100% акцій належать державі, та фермери-одноосібники, чиї земельні ділянки забруднені або ймовірно забруднені вибухонебезпечними предметами.
Крім того, Товариство дослідників України на замовлення Мінекономіки у співпраці із Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) проаналізувало деокуповані території Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей на предмет пошкодження ґрунту. Найбільше постраждали Київська та Чернігівська області, на території яких зафіксовано майже 40 тисяч кратерів від мін, снарядів та інших ВНП.
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України, який у першому кварталі 2026 року знизився порівняно із аналогічним періодом попереднього року на 0,5%, у другому кварталі зросте на 1,7%, у третьому - на 1,9% і у четвертому - на 1,7%, такий оновлений поквартальний прогноз опублікував Національний банк у квітневому "Інфляційному звіті" на своєму сайті.
