НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«єДозвіл» перевірятиме документи для видачі ветеринарних ліцензій із застосуванням ШІ

16:56 19.08.2025 |

Новини АПК

 

В Україні запрацювала перша державна послуга, яка використовує штучний інтелект для перевірки документів. Її запровадили для оформлення ветеринарної ліцензії.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Послугу запустили спільно з Міністерством цифрової трансформації України. Так, оформлення ветеринарної ліцензії в системі «єДозвіл» тепер супроводжується автоматичною перевіркою документів за допомогою ШІ.

У Мінекономіки кажуть, що це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв та знімає з державних експертів рутинні перевірки.

У пресслужбі застосунку «Дія» розповіли, як скористатись послугою:

* Подаєте заявку на порталі «Дія» - вона автоматично потрапляє в систему «єДозвіл».

* ШІ аналізує заявку та дає рекомендації експерту.

* Протягом 10 робочих днів експерт ухвалює рішення.

* Отримуєте повідомлення з рішенням на електронну пошту або в кабінеті на порталі.

Для оформлення також потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП), інформацію про приміщення (договір, що підтверджує право власності або користування), документи про освіту керівника й спеціалістів та дані про матеріально-технічну базу.
За матеріалами: hromadske.ua
 

