Світові ціни на продовольство в березні були стабільними - ФАО

Світові ціни на продовольство в березні порівняно з лютим не змінилися, зазначається в щомісячному огляді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Індекс продовольчих цін ФАО в березні становив 127,1 пункту, практично не змінившись порівняно з лютневим показником. Однак порівняно з березнем минулого року він був на 6,9% вищим і на 20,7% нижчим за його рекордне значення, зафіксоване в березні 2022 року.

Індекс цін на зернові порівняно з лютим знизився на 2,6% і був на 1,1% нижчим за показник березня 2024 року. "У березні світові ціни на пшеницю знизилися, що було зумовлено послабленням побоювань щодо стану посівів у деяких провідних країнах-експортерах Північної півкулі, - йдеться в огляді. - Однак на настрої ринку позначалася невизначеність, що нагнітається зростанням напруженості в торговельних відносинах. Проте зниження значення цього індексу стримувалося динамікою валютних курсів, тенденцією до скорочення пропозиції на ринку РФ, а також скасуванням квот на імпорт пшениці в Туреччині".

У березні після кількох місяців зростання було також зафіксовано зниження світових цін на кукурудзу.

Індекс цін на рослинні олії в березні був на 3,7% вищим за лютневий показник і на 23,9% вищим за рівень минулого року. У березні відзначено зростання другий місяць поспіль світових цін на пальмову олію, насамперед під впливом дефіциту пропозиції з боку основних країн-виробників у Південно-Східній Азії. Світові котирування соєвої олії зросли під впливом стійко високого імпортного попиту в умовах конкурентних цін на неї щодо інших видів олії. Світові ціни на ріпакову та соняшникову олії також зросли порівняно з лютневими показниками в умовах скорочення поставок основними експортерами та стійко високого імпортного попиту на світових ринках.

Індекс цін на м'ясо в березні був на 0,9% вищим за переглянутий лютневий показник і на 2,7% вищим за показник минулого року. "Головним фактором цього стало зростання цін на свинину під впливом, насамперед, зростання котирувань у Євросоюзі після того, як Німеччина відновила свій статус благополуччя щодо ящуру, - йдеться в огляді. - У результаті основні торговельні партнери, наприклад Велика Британія, зняли заборону на імпорт".

Зросли також світові котирування яловичини, що було зумовлено скороченням пропозиції та стійко високим попитом на світових ринках. Ціни на м'ясо птиці трималися загалом на стабільному рівні в умовах рівноваги попиту та пропозиції, незважаючи на проблеми, що зберігаються, пов'язані зі спалахами грипу птахів у низці великих країн-виробників.

Індекс цін на молочну продукцію в березні порівняно з лютим не змінився, але був на 19,9% вищим за показник березня минулого року. Стабільність цього індексу відображає зниження світових цін на сир, яке врівноважує зростання котирувань вершкового масла і сухого молока, пояснюється в документі.

Індекс цін на цукор у березні був на 1,4% нижчим за показник лютого і на 12,3% нижчим, ніж рік тому. Це пов'язано здебільшого з ослабленням попиту на світових ринках, "що зменшило побоювання щодо скорочення поставок цукру на світові ринки", зазначають експерти ФАО. "Крім того, зниженню світових цін на цукор сприяло також випадання опадів після тривалого періоду посухи в основних районах вирощування цукрової тростини в Бразилії. Однак погіршення видів на врожай в Індії і збереження занепокоєння у зв'язку із загальним прогнозом щодо врожаю цукрової тростини в Бразилії, як і раніше, підтримують тенденцію до зростання цін", - йдеться в огляді.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.