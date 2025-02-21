Міноборони запровадило цифровий контроль закупівель продуктів для ЗСУ

Міністерство оборони України у відповідь на виявлені зловживання з боку недобросовісних постачальників запроваджує нову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних Сил України.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Відтепер постачальник перед відвантаженням продукції формуватим видаткову накладну в системі, зазначаючи відповідний номер протоколу випробувань.

Якщо цей номер не внесено, спеціальна база даних в ІТ-системі DOT-Chain не дозволить сформувати накладну, що унеможливить постачання продукції без лабораторного контролю.

"Під час перевірок ми виявили, що кількість консервованої продукції, що надходить до Збройних Сил, значно перевищує обсяги, які перевіряють наші ветеринарні лабораторії. Через це виникли питання щодо якості продукції. Тому ми вирішили змінити саму систему моніторингу за постачанням таких продуктів, щоб забезпечити прозорість та посилити контроль", - пояснив керівник Центрального управління контролю якості Міністерства оборони України Ігор Лещенко.

У зв'язку з цим усі протоколи лабораторних випробувань відтепер надсилаються до закупівельної агенції Міноборони - "Державного оператору тилу", - який вносить їх до DOT-Chain. Там міститься детальна інформація про продукцію: номер протоколу випробувань, дата виготовлення, виробник, обсяг партії тощо.

Як це працює

Система щоденно аналізує накладні, звіряючи їх з базою протоколів випробувань. У разі виявлення перевищення ліміту поставок порушення автоматично фіксується, а постачальник має надати пояснення.

Якщо порушення підтвердиться - компанія сплатить значний штраф, а надлишкова продукція буде заборонена до видачі та направиться на лабораторні випробування.

Таким чином, завдяки системі DOT-Chain, постачальник отримує оплату лише за перевірену продукцію, що має виключити фінансовий інтерес для махінацій.

"Система контролю вже працює та постійно вдосконалюється для ще більш ефективного моніторингу та запобігання ризику постачання до ЗСУ небезпечної або неякісної продукції", - повідомили в Міноборони.

Як повідомлялося, "Державний оператор тилу" за 2024 рік провів перевірку 1 603 потенційних контрагентів Збройних Сил України на відповідність вимогам актикорупційного та санкційного законодавства.

Раніше стало відомо, що "Державний оператор тилу" збирається в 2025 році під час проведення закупівель, окрім цінових критеріїв, ввести низку кваліфікаційних вимог для учасників, зокрема локалізацію виробництва і контроль виробничого процесу.

Перед тим повідомлялося, що "Державний оператор тилу" планує опублікувати на своєму сайті список постачальників, до яких застосовані обмежувальні заходи.

До того стало відомо, що "Державний оператор тилу" розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.

Також повідомлялося, що "Державний оператор тилу" ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для Збройних Сил України до 100% її вартості.