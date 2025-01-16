Вперше в умовах війни можна говорити про прибуток при вирощуванні всіх видів зернових - УКАБ

В Україні вперше з початку війни аграрії реалізовують врожай, орієнтуючись на ринкові умови, а не обмеження експорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"У поточному маркетинговому році вперше з початку російської агресії на території України аграрії реалізують вирощений врожай, виходячи з ринкової кон'юнктури, а не фізичної можливості здійснювати експорт. Тому врожай експортується поступово. Станом на першу декаду січня вже експортовано 69% ячменю, що призначене для експорту, 63% пшениці та 48% кукурудзи", - йдеться у повідомленні.

Ескперти пояснюють, що з початком повномасштабного вторгнення ціни в Україні були значно нижчими, порівнюючи зі світовими, через дорожчу логістику та обмежений експорт. Лише торік ціни почали вирівнюватись завдяки роботі зернового коридору, який забезпечують ЗСУ.

Так, у грудні 2024 року Україна експортувала 5,5 млн т продукції АПК, що на 11,1% менше аналогічного показника попереднього місяця. Це скорочення викликане поточною ринковою кон'юнктурою, зменшенням запасів продовольства, призначеного для експорту, та бажанням українських аграріїв реалізувати продукцію в більш сприятливий період.

В УКАБ зазначили, що найбільше скоротився експорт олійних культур (-28% до листопада 2024), що пов'язано із суттєвим закінченням запасів ріпаку, призначеного для експорту, та скороченням експорту сої через низьку поточну ціну.

рім того, експорт рослинних олій суттєво знизився через зростання цін на насіння соняшнику, що змусило аграріїв відкласти реалізовувати врожай. Зокрема, це призвело до скорочення виробництва та експорту соняшникової олії, однак експерти заспокоюють, адже це явище тимчасове.

Щодо зернових культур, то ситуація подібна. Ціна на кукурудзу в Україні зростає, тому деякі аграрії відкладають експорт, очікуючи більш сприятливий час. У поєднанні зі зниженням експорту пшениці це призвело до скорочення обсягів поставок зернових.

Торік десятка основних експортерів зернових забезпечила 73% сумарного експорту зернових в натуральному вигляді. Зокрема, Іспанія - 22%, Єгипет - 10%, Китай - 9%, Туреччина - 8%, Італія - 7%, Нідерланди та Індонезія по 5%, а Туніс, В'єтнам та Ізраїль - по 3% відповідно.

Варто зауважити, що в останні місяці через річкові порти Дунаю експортувалося близько 300-400 тис. т продукції АПК, через західні кордони автотранспортом та залізницею - 500-600 тис т. Водночас через Одеські порти - 4-5 млн т.

"Наразі альтернативними маршрутами експортується продукція або до країн, які територіально знаходяться близько, або певні специфічні категорії товарів. Основна причина - вартість логістики. Тому морський експорт наразі залишається оптимальним варіантом і поки що суттєвих передумов для збільшення експорту альтернативними шляхами немає", - підсумували в УКАБ.