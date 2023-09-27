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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Варшава завершує переговори з Вільнюсом для спрощення транзиту українського зерна
12:28 27.09.2023 |
Контроль українського збіжжя, яке транзитом перевозиться до третіх країн, найближчим часом має бути перенесений з українсько-польського кордону до портів Литви, а з часом, можливо, і до портів Німеччини.
Про це в середу під час пресконференції у Варшаві після онлайн-переговорів з українським колегою Миколою Сольським заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми підняли справу транзиту, щоб допомогти (Україні - ред.). Ми перебуваємо на фінішній прямій щодо досягнення домовленості з Литвою, аби цей контроль перенести з українсько-польського кордону до портів Литви. Ця перевірка приведе до того, що збіжжя виїжджатиме за межі ЄС", - заявив Телус.
Він додав, що переговори між Варшавою і Вільнюсом у цій справі "перебувають на фінішній прямій, залишилося вирішити технічні питання". За його словами, на початку наступного тижня відбудеться зустріч з литовською стороною щодо транзиту українського збіжжя через Польщу до Литви.
Як зазначив польський міністр, Сольський також запропонував, щоб такий контроль перенести і до Німеччини, аби перевірка відбувалася не на українсько-польському кордоні, а в німецьких портах.
"Я пообіцяв, що ми розглянемо це питання, треба подискутувати на цим з відповідними контрольними службами. Якщо буде така юридична можливість і гарантія, що це збіжжя не повернеться до Польщі, то ми йтимемо в напрямку, аби допомогти Україні",- констатував Телус.
За словами польського міністра, сторони обговорили також можливість скасування ембарго на експорт українського збіжжя на польський ринок і введення так званого ліцензування.
"Українська сторона заявила: якщо Польща задекларує, що не потребує до кінця року цих зернових, то вона не видаватиме ліцензії. Ми розглянемо цю пропозицію. Але на перший погляд здається, що це хороша пропозиція", - сказав Телус.
Він додав, що для погодження Варшави на таке рішення потрібно напрацювати відповідні регуляції в Польщі.
"Це Польща вирішуватиме, до якого часу українське збіжжя не потраплятиме на польський ринок",- зазначив він.
Міністр наголосив, що потрібно підготувати на майбутнє відповідні механізми щодо експорту українських агропродуктів з думкою про майбутнє членство України в ЄС.
Як повідомлялося, у відносинах між Україною і Польщею триває так звана зернова криза. З 16 вересня Польща в односторонньому порядку, всупереч позиції Єврокомісії, безстроково заблокувала імпорт українського збіжжя (пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак) на внутрішній ринок, зберігаючи при цьому транзит цих культур через територію країни.
У відповідь Україна подала на Польщу, а також Угорщину, яка вчинила схожим чином, скаргу до СОТ.
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