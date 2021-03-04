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Мировые цены на продовольствие в феврале выросли
13:05 04.03.2021 |
Общий индекс цен на продовольственные товары в феврале вырос в годовом выражении на 2,8 пункта, или на 2,4%, до 116 пунктов, индикатор растет уже девятый месяц подряд и ещё больше приблизился к предыдущему максимуму июля 2014 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
FAO фиксирует рост стоимости всех категорий товаров, наиболее заметно - на сахар и растительное масло. Так, индекс цен на сахар поднялся на 6 пунктов (6,4%), до 100,2 пункта, до рекорда с апреля 2017 года. "Наблюдаемый в последнее время резкий рост котировок цен на сахар был спровоцирован сохраняющимися опасениями относительно ограниченности поставок в сезоне 2020-2021 годов в результате снижения объемов производства в ключевых странах-производителях и активного импортного спроса со стороны стран Азии", - комментирует организация.
Индекс цен на растительное масло поднялся к январю на 8,6 пункта (6,2%) и составил 147,4 пункта - это самый высокий уровень с апреля 2012 года. Индекс растет девятый месяц подряд. Сохранение высоких значений этого индекса отражает рост цен на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масло, говорится в релизе.
Индекс цен на зерновые поднялся на 1,5 пункта в месячном выражении, или на 1,2%, до 125,7 пункта. Отмечается резкий рост мировых цен на сорго и кукурузу. При этом FAO указывает, что экспортные цены на пшеницу в феврале почти не изменились, но были выше уровня прошлого года на 19,8%.
Индекс цен на молочную продукцию вырос на 1,9 пункта (1,7%), до 113 пунктов. "В феврале мировые котировки цен на сливочное масло выросли под влиянием активного импортного спроса со стороны Китая в условиях ограниченного экспортного предложения со стороны стран Западной Европы", - объясняет организация. При этом котировки сыра, напротив, снизились под воздействием снижения спроса на спотовые поставки в сочетании с ростом запасов в США.
Наконец, индекс цен FAO на мясо составил 96,4 пункта (рост на 0,6 пункта, или на 0,6%), показатель растет пятый месяц подряд. Организация особенно отмечает рост цен на говядину и баранину из-за ограниченных поставок из ключевых регионов производства.
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