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В Госпотребслужбе сообщили о соглашениях Украины в сфере безопасности продукции
15:49 25.11.2020 |
Украина на сегодняшний день имеет 51 международное соглашение в сфере ветеринарии, безопасности продукции и фитосанитарии, в ближайших планах открытие новых рынков, в частности, в странах Азии.
Об этом заявила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время онлайн-форума «Агробизнес в Украине», сообщает Укринформ.
"Сейчас мы имеем 51 международное соглашение в сфере ветеринарии, безопасности продукции и фитосанитарии, которые обеспечивают внешнюю торговлю Украины агропродукцией. В приоритете - углубление сотрудничества с партнерами и открытие новых рынков, в частности, в странах Азии", - сказала руководитель ведомства.
По словам Магалецкой, уже в течение двух недель продолжаются консультации с представителями ЕС и США, с международными организациями, в ходе которых прорабатываются вопросы экспорта украинской продукции и открытия новых рынков. Задача - придать новый импульс международному сотрудничеству.
Во время форума был рассмотрен широкий спектр тем, которые также касались рынка земли, инвестиционной деятельности. Особое внимание было уделено влиянию пандемии COVID-19 на глобальные и национальные тенденции в области сельского хозяйства.
Форум проходил с участием заместителя министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого и руководителей компаний агропромышленного сектора.
Как сообщал Укринформ, на страны ЕС в течение трех последних лет приходилось около трети отечественного экспорта сельхозпродукции. В этом году, в значительной степени вследствие введения карантинных ограничений, связанных с COVID-19, эта доля уменьшилась до 28,7%. За январь-июнь 2020 года страны ЕС закупили украинского продовольствия на 3,0 млрд долларов, тогда как в прошлом году за соответствующий период - на 3,4 млрд долларов.
В тройку основных стран-импортеров украинской агропродукции по результатам I полугодия 2020 года вошли: Китай (1,41 млрд долларов); Египет (789 млн долларов); Индия (743 млн долларов).
Определяющими товарами для украинского экспорта остались зерновые, растительное масло и масличные культуры, остатки и отходы, а также мясо и субпродукты. Вместе они обеспечили более 85% выручки от продажи отечественного агропродовольства на рынки стран мира.
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