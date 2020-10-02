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Украинские пекари прогнозируют подорожание хлеба
17:59 02.10.2020 |
Рост стоимости пшеницы и продуктов ее переработки, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также девальвация гривни (на 20%) почти наверняка приведут к подорожанию базовых продуктов хлебной группы.
Такое мнение высказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.
По его словам, с начала года стоимость пшеницы выросла на 40%, из них только за сентябрь - на 25%, что неминуемо приводит к росту цен на муку, которая составляет до 50% от себестоимости хлеба. Кроме того, только за последнюю неделю на 30% выросли цены на сахар, с начала года на 50% подорожало подсолнечное масло.
«При этом мы видим, что экспорт зерна увеличивается, скорее всего, мы вынуждены будем констатировать дефицит муки в стране и закупать ее за рубежом - произведенную из украинской пшеницы, но при этом втридорога», - отметил Дученко.
Вице-президент ВАП также добавил, что не менее, чем на 20% подорожали упаковка, энергоносители, логистические услуги. Из-за девальвации гривны выросла стоимость импортных комплектующих для хлебопекарского оборудования. Беспрецедентные карантинные меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19, также привели к дополнительным расходам. Это не только дезинфекция или санитарный контроль, это и упаковка для всей продукции и переоборудование линий для ее использования.
При этом поставщики не соглашаются на отсрочки платежей и работают преимущественно по предоплате, а для производителей хлеба розничные сети выставляют 30-дневную отсрочку оплаты, отметил Дученко.
«Чтобы иметь возможность выполнять обязательства перед поставщиками, клиентами, своими сотрудниками необходимо искать новые резервы, но они тоже не бесконечны. Поэтому нужно уже в ближайшее время готовиться к крайне непопулярной мере - повышению цен на хлеб. К сожалению, сдерживать ее более не представляется возможной. Пекарский бизнес не способен повлиять на формирование цен на пшеницу, логистику, энергоносители, которые напрямую влияют на себестоимость хлеба», - подчеркнул Юрий Дученко.
Он также добавил, что подорожание, вероятно, ожидает и хлебобулочные изделия, а также кондитерскую группу.
«Мы видим беспрецедентное повышение цен на сахар, которое не имеет никакого экономического обоснования. Мы уже обратились в Антимонопольный комитет с требованием расследовать возможный монопольный сговор на этом рынке. Ведь из-за необоснованно высоких цен, а также из-за заградительных пошлин на импорт отдельных видов сахара из-за рубежа, компании отрасли теряют зарубежные контракты и не могут выступать источником притока валютных средств в страну», - сказал Юрий Дученко.
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