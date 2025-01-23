Україна та Німеччина виступили співзасновниками Global GovTech Board - спільноти цифрових міністрів

Україна і Німеччина в середу в Давосі підписали лист про наміри про створення Global GovTech Board, що об'єднує цифрових лідерів країн світу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Завдяки Global GovTech Board ми створюємо простір, де світові лідери у сферах ІТ і цифрових трансформацій можуть разом шукати рішення для глобальних викликів, удосконалювати govtech-практики, розробляти спільні стратегії та будувати ефективні, інноваційні уряди майбутнього", - зазначив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який підписав лист від імені України.

"Дивує, що досі не існувало платформи, яка б об'єднувала цифрових лідерів урядів на такому рівні. Ми раді втілити це в життя, спираючись на підґрунтя GGTC у Києві та Берліні за підтримки урядів України та Німеччини", - зазначив Мануель Кіліан, генеральний директор GovTech-Center у Берліні, який разом із державним секретарем Федерального міністерства внутрішніх справ Маркусом Ріхтером виступив підписантом із німецької сторони.

Передбачається, що Global GovTech Board стане майданчиком, де лідери цифрової трансформації різних країн зможуть розробляти нові технологічні рішення для громадян, працювати над посиленням кібербезпеки та створювати спільні міжнародні проєкти. Рада працюватиме на постійній основі, а Україна та Німеччина як співзасновники координуватимуть її роботу через GovTech-центри в Києві та Берліні.

Як повідомлялося, реалізації цієї ідеї передувало створення в грудні 2024 року за підтримки Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа коштом Швейцарії, київського GovTech-центру (GGTC Kyiv), що став другим у світі після Берліна та 21 центром у глобальній мережі "Центрів 4-ї промислової революції" (C4IR) Всесвітнього економічного форуму.

"Це, по суті, буде перше у світі співтовариство цифрових міністрів", - прокоментувала агентству "Інтерфакс-Україна" підписання листа голова GGTC Kyiv Зоя Литвин.

За її словами, передбачається, що Global GovTech Board працюватиме на постійній основі через комітети і підкомітети, воркшопи, аналітичну роботу, не обмежуючись тільки проведенням щорічних зборів.

Як уточнила Литвин, перша зустріч планується вже до кінця лютого цього року і на неї запрошуватимуться всі міністри цифрових трансформацій або керівники, які обіймають відповідні посади.

"Важливий нюанс, що нарешті світовий наратив про Україну буде не тільки про те, що ми нібито лідери в корупції, а буде про наші історії успіху в цифровій трансформації", - наголосила голова GGTC Kyiv.

Організаторами Українського дому в Давосі виступають Фонд Віктора Пінчука, UMAEF та Horizon Capital.