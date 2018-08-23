В Україні спостерігається суттєве збільшення елеваторних комплексів

Розвиток елеваторних потужностей в Україні постійно зростає. В цьому році будують близько 92 нових елеваторів. Щороку їх потужності збільшуються на 1,47 мільйонів тонн.

Фінансові вливання як вітчизняних так і іноземних інвесторів в елваторні потужності свідчить про стабільність сфери агропромислового комплексу і ефективність її реформування.

Відзначається, що всього в державі налічується 800 робочих сертифікованих зерносховищ. «Збільшення обсягів інвестицій довгострокового характеру в елеваторні потужності є свідченням впевненості інвесторів у правильному напрямку економічних реформ в національному господарстві», - повідомляють в НААН.

Наразі у нас є маса компаній, що надають послуги в сфері доробки та зберігання зернових культур. У декотрих господарствах елеваторні комплекси утримуються виключно для їх здачі в оренду, а не для власних потреб. Внаслідок чого між ними утворюється досить сильна конкуренція, що стимулює їх постійно вдосконалювати свої виробничі потужності аби залучити на свій бік того чи іншого аграрія.

Нещодавно на Львівщині у м.Броди відбулось відкриття досить потужного сучасного елеваторного комплексу ТОВ "Західний Буг". В даному регіоні сконцентрована досить велика кількість сільгосппідприємств, що не мають відповідних умов для зберігання своє продукції. З відкриттям даного копмлексу "Західний Буг" зможе повністю забезпечити свої потреби, а також здавати в оренду місцевим аграріям на взаємовигідних умовах свої зерносвховища.

Наразі потужності сучасних вітчизняних елеваторів складають від 35,6 до 45,68 мільйонів тонн. Близько половини з них (46% ємності) - це склади з практично відсутнім рівнем механізації. Зерно зберігається на підлозі, що по сучасним стандартам не прийнятно і суттєво знижує якість зернових культур.

Нагадаємо, що за станом на липень 2018 р сумарна потужність одночасного зберігання яких становить близько 45,68 мільйонів тонн і лише 45% від загальної потреби. Відсутність елеваторних комплексів є суттєвою проблемою для дрібних і середніх українських агрокомпаній. Дозволити собі такі комплекси можуть лише крупні агрохолдинги, які відповідно і задають тон в ціновій політиці на зернові і зернобобові культури.