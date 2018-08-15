В Україні лише 5 сертифікованих виробників яблук, але їх може стати 20

Одна з основних проблем, які виникають у виробників плодово-ягідної продукції, що вирішили попрацювати на експорт, - наявність міжнародних сертифікатів. Про це в ефірі «Радіо Свобода» розповів Дмитро Крошка, голова асоціації «Укрсадпром».

«З чим є складність, так це з гігієною та безпекою, - говорить фахівець. - Сертифікація полягає в тому, що кожен процес має бути відслідкований. А у нас забувають про те, що треба вимити руки чи одягнути спецформу. У нас звикли бігати в туалет до кущів, а за правилами сертифікації туалет має стояти в полі кожні 200 метрів».

Проблема українського виробника полягає саме в адаптації до цих умов, але є і позитив - все більше компаній сертифікуються за міжнародними стандартами.

Для порівняння, якщо минулого року у Україні були лише 5 сертифікованих виробників яблук, то уже у цьому році заплановано 17 аудитів на проходження сертифікації. Крошка пояснює, що аудит проходить в період збирання врожаю, тому фактично за місяць Україна отримає ще півтора десятки сертифікованих виробників.

До того ж, навіть українські торговельні мережі останнім часом почали цікавитись наявністю міжнародних сертифікатів у своїх постачальників. Тому є висока ймовірність того, що процес зрушить з місця.

Разом з тим, фахівець додає, що садівництво - справа досить затратна і потребує високих капітальних інвестицій. Закладка гектару яблунь, малини чи то інших культур обійдеться не менш як 1 млн грн. В цю суму входить і вартість саджанців, і шпалери, і безпосередньо висадки.

Проте за сезон фермер може забезпечити себе коштами на весь рік. Особливо, якщо крім звичайних сортів застосовує ремонтантні і формує тривалий конвеєр збору врожаю.

До слова, цього року в Україні діє державна програма компенсації 80% вартості саджанців вітчизняного виробництва. За перше півріччя бюджетні виплати перевищили 70 млн грн. Найбільше з цієї суми отримали ягідні (22,1 млн грн - 31% від загальної компенсації) та горіхові (19,8 млн грн - 28,3 %) підприємства.