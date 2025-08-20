Фінансові новини
- 20.08.25
- 14:18
- RSS
- мапа сайту
Герман Сметанін за результатами конкурсу знову очолив Укроборонпром
11:56 20.08.2025
Наглядова рада АТ «Українська оборонна промисловість» за результатами конкурсу призначила на посаду генерального директора Германа Сметаніна.
Про це Укроборонпром повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
"За результатами конкурсу на посаду Генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», наглядова рада Товариства призначила нового керівника - Германа Сметаніна", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що пошук, відбір та оцінку кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson.
Рішення про призначення нового генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору.
«Герман Сметанін здобув унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні. Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому, а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі», - прокоментував призначення голова наглядової ради товариства Давід Ломджарія.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 21 липня, приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке очолював Герман Сметанін, до Міністерства оборони України. З червня 2023 року до вересня 2024 року Сметаніна обіймав посаду генерального диерктора АТ «Українська оборонна промисловість».
