«Енергосталь» продали на приватизаційному аукціоні - ціна зросла у 57 разів

Фонд державного майна України 12 серпня 2025 року продав ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» за 600 млн грн при стартовій ціні у 10,5 млн грн.

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«600 млн грн - результат онлайн-аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» у Харкові», - йдеться в повідомленні.

Аукціон проходив у електронній торговій системі Prozorro.Продажі 12 серпня. У торгах за лот змагалися 7 учасників, що зумовило зростання вартості у 57,3 раза від стартової ціни у 10,47 млн грн. Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі 120 млн грн. Тож загальний економічний ефект може становити понад 720 млн грн.

Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ новий власник отримає у власність об'єкт приватизації, який включає 68 од. нерухомого майна та інфраструктури (адміністративні, виробничі, складські будівлі, гаражі - загалом 50 тис. кв.м площ, мережі водопостачання, електропередач, газопровід), 10 транспортних засобів, 379 од. рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).