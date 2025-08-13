Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 02:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Енергосталь» продали на приватизаційному аукціоні - ціна зросла у 57 разів
15:51 12.08.2025 |
Фонд державного майна України 12 серпня 2025 року продав ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» за 600 млн грн при стартовій ціні у 10,5 млн грн.
Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«600 млн грн - результат онлайн-аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» у Харкові», - йдеться в повідомленні.
Аукціон проходив у електронній торговій системі Prozorro.Продажі 12 серпня. У торгах за лот змагалися 7 учасників, що зумовило зростання вартості у 57,3 раза від стартової ціни у 10,47 млн грн. Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі 120 млн грн. Тож загальний економічний ефект може становити понад 720 млн грн.
Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ новий власник отримає у власність об'єкт приватизації, який включає 68 од. нерухомого майна та інфраструктури (адміністративні, виробничі, складські будівлі, гаражі - загалом 50 тис. кв.м площ, мережі водопостачання, електропередач, газопровід), 10 транспортних засобів, 379 од. рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Томаш Фіала став прямим власником Української правди
|«Київстар» розпочинає тестування супутникового зв'язку Starlink
|«Енергосталь» продали на приватизаційному аукціоні - ціна зросла у 57 разів
|«ПлейСіті» оштрафувало видання dev.ua на ₴4,8 мільйона за рекламу казино
|До 180 000 тонн на рік: в Україні запустять завод із виробництва картоплі фрі
|«Укрзалізниця» дозволить верифікацію через BankID як альтернативу «Дія.Підпис»
Бізнес
|Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів
|Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї
|Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5