НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Енергосталь» продали на приватизаційному аукціоні - ціна зросла у 57 разів

 

Фонд державного майна України 12 серпня 2025 року продав ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» за 600 млн грн при стартовій ціні у 10,5 млн грн.

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«600 млн грн - результат онлайн-аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» у Харкові», - йдеться в повідомленні.

Аукціон проходив у електронній торговій системі Prozorro.Продажі 12 серпня. У торгах за лот змагалися 7 учасників, що зумовило зростання вартості у 57,3 раза від стартової ціни у 10,47 млн грн. Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі 120 млн грн. Тож загальний економічний ефект може становити понад 720 млн грн.

Після повної оплати лота з урахуванням ПДВ новий власник отримає у власність об'єкт приватизації, який включає 68 од. нерухомого майна та інфраструктури (адміністративні, виробничі, складські будівлі, гаражі - загалом 50 тис. кв.м площ, мережі водопостачання, електропередач, газопровід), 10 транспортних засобів, 379 од. рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

