"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
«ПлейСіті» оштрафувало видання dev.ua на ₴4,8 мільйона за рекламу казино
10:47 12.08.2025 |
Державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало видання dev.ua за розміщення матеріалу з просуванням казино.
Про це у Фейсбуці повідомив голова агентства Геннадій Новіков, передає Укрінформ.
«PlayCity оштрафувало онлайн-видання dev.ua за розміщення рекламного матеріалу, що просуває казино. У публікації було порушено кілька вимог законодавства», - йдеться в повідомленні.
Новіков уточнив, що матеріал у зазначеному виданні був розміщений без необхідного статусу онлайн-медіа. Публікація не містила обов'язкового попередження про шкоду ігрової залежності, а також повідомлення про вікове обмеження аудиторії (21+).
Відповідно до Закону України «Про рекламу», за таке порушення передбачено штраф у розмірі 600 мінімальних заробітних плат - 4,8 млн грн.
Очільник держагентства додав, що «ПлейСіті» відкрите до діалогу з редакціями та готове надавати роз'яснення щодо норм законодавства, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.
|
|
