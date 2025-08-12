Авторизация

«ПлейСіті» оштрафувало видання dev.ua на ₴4,8 мільйона за рекламу казино

 

Державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало видання dev.ua за розміщення матеріалу з просуванням казино.

Про це у Фейсбуці повідомив голова агентства Геннадій Новіков, передає Укрінформ.

«PlayCity оштрафувало онлайн-видання dev.ua за розміщення рекламного матеріалу, що просуває казино. У публікації було порушено кілька вимог законодавства», - йдеться в повідомленні.

Новіков уточнив, що матеріал у зазначеному виданні був розміщений без необхідного статусу онлайн-медіа. Публікація не містила обов'язкового попередження про шкоду ігрової залежності, а також повідомлення про вікове обмеження аудиторії (21+).

Відповідно до Закону України «Про рекламу», за таке порушення передбачено штраф у розмірі 600 мінімальних заробітних плат - 4,8 млн грн.

Очільник держагентства додав, що «ПлейСіті» відкрите до діалогу з редакціями та готове надавати роз'яснення щодо норм законодавства, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.
 

