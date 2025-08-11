Авторизация

До 180 000 тонн на рік: в Україні запустять завод із виробництва картоплі фрі

 

На підприємстві "Потейто Агро" запрацює завод із переробки картоплі на фрі. Він уже будується, наразі частина обладнання доставлена в господарство.

Про це AgroPortal повідомила директорка ТОВ Потейто Агро Ольга Лонська.

Потужність перероблювання становитиме приблизно 150-180 тис. т/рік.

"У реєстрі сортів України насіннєвого матеріалу для картоплі фрі налічується всього 2-3 сорти. Ми наразі намагаємося підбирати інші сорти, які обов'язково пройдуть випробування, аби зрозуміти, чи будуть вони рости на наших полях.

Вирощуванням картоплі для виробництва фрі в Україні практично ніхто не займається, тому ми вирішили набути цей досвід. Звичайно, робимо це не самі, а долучаємо колег, Українську асоціацію виробників картоплі", - зазначила Ольга Лонська.

Вона також розповіла, що цього сезону частину картоплі планують переробити на суху суміш (картопляне пюре). А лінію з перероблювання мають запустити орієнтовно на початку 2026 року.

За матеріалами: Економічна правда
 

