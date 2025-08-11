Фінансові новини
11.08.25
18:02
RSS
мапа сайту
«Укрзалізниця» дозволить верифікацію через BankID як альтернативу «Дія.Підпис»
14:11 11.08.2025 |
«Укрзалізниця» у вересні планує додати верифікацію через BankID для купівлі квитків на три популярні маршрути та міжнародні рейси.
Про це розповів ІТ-директор «Укрзалізниці» Ернест Клименко, повідомляє Forbes Ukraine.
Як пояснив Клименко, верифікація через BankID стане альтернативою для тих, хто не має чи не може отримати «Дія.Підпис».
Підтвердження особичерез BankID запрацює для рейсів №29/30 Київ - Ужгород, №12 Львів - Одеса та №27/28 Київ - Чоп, а також міжнародних рейсів, які зараз потребують «Дія.Підпис» для придбання квитків. Клименко зазначив, що масштабувати цю функцію на всі рейси не планують.
BankID - це державна система віддаленої ідентифікації від Національного банку. Для користування BankID громадянам не потрібно додатково реєструватися - достатньо мати відкритий рахунок у банку, що є учасником системи (таких, станом на 8 серпня, 39) та мати доступ до мобільного або інтернет-банкінгу свого банку.
Що передувало?
Ще в листопаді 2023 року «Укрзалізниця» вирішила продавати квитки на потяг Київ - Варшава лише тим пасажирам, які пройшли підтвердження особи за «Дія.Підписом». Компанія пояснювала, що це зробили для боротьби з перекупами. Згодом практику поширили на поїзд Київ - Відень.
У липні в «Укрзалізниці» оголосили, що в тестовому режимі вводять верифікацію через «Дія.Підпис» для низки популярних внутрішніх поїздів. Повідомлялося, що купити квитки на ці рейси через каси не буде можливості. Це викликало обурення в соціальних мережах.
Після цього «Укрзалізниця» заявила, що в компанії «дослухалися до пасажирів» та змінили кількість рейсів, для яких запровадили верифікацію. Крім того, пасажири, які не мають біометричних паспортів, зможуть придбати квитки в низці конкретних кас.
