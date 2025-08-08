Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ оштрафував банк, п'ять небанківських фінустанов, а «Укрпошту» застеріг

 

Національний банк України у липні 2025 року оштрафував АКБ "Індустріалбанк" та п'ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор оштрафував їх за різні порушення законодавства. Зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Заходи впливу застосовано до:

* "Індустріалбанк" - штраф на загальну суму 800 тис грн,
* ТОВ "Лінеура Україна" - 9,63 млн грн штрафу,
* ТОВ "ФК "Маре" - 595 тис грн штрафу,
* ТОВ "ФК "Мідл" - 340 тис грн штрафу,
* ТОВ "ПрофітГід" - штраф у розмірі 170 тис грн,
* ТОВ "Мілоан" - 51 тис грн штрафу.

Крім того, Нацбанк письмово застеріг "Укрпошту" щодо неефективного управління ризиками.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес