Норвегія через ЄБРР виділить «Нафтогазу» кошти на закупівлю газу

Група "Нафтогаз" отримає грант від Норвегії на закупівлю газу через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомила компанія на своєму сайті у вівторок.

"Ця допомога є дуже важлива для стійкості енергосистеми. Дякую Норвегії та ЄБРР за послідовну підтримку та допомогу країні", - зазначив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак.

Фінансування є частиною більшого пакету допомоги, спрямованого на підтримку енергетичної безпеки України. Загалом Норвегія виділяє близько EUR380 млн на закупівлю газу, відновлення електромереж, аварійні генератори та ядерну безпеку.

"Окрім зброї та боєприпасів Україна найбільше потребує підтримки в енергетиці. У Києві люди часто залишаються без електрики. Тому енергетична підтримка, зокрема фінансування закупівлі газу, є важливим елементом допомоги Норвегії", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Як нагадали у "Нафтогазі", з початку 2024 року РФ здійснила 16 масованих атак по газовій інфраструктурі України. Загалом ворог випустив понад 100 ракет по обʼєктах групи.

Як повідомлялося з посиланням на главу групи "Нафтогаз" Романа Чумака, ситуація з природнім газом в Україні через обстріли РФ непроста, але не критична і перебуває під повним контролем. За його словами, "Нафтогаз" здійснює імпорт газу в обсягах, необхідних для збалансування системи та задоволення потреб всіх груп споживачів.

Зі свого боку міністр енергетики України Герман Галущенко в бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" на початку лютого зазначив, що Україна потребуватиме імпорту щонайменше 1 млрд куб м газу до кінця року. За його словами, крім власних коштів, у НАК "Нафтогаз України" є відкриті кредитні лінії, зокрема лінія ЄБРР на EUR200 млн. Він також вказав, що можуть бути грантові кошти та постачання газу грантом.

В коментарі "Енергореформі" 20 лютого глава енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус сказав, що "газу потрібно буде імпортувати стільки, скільки буде втрачено внаслідок обстрілів видобутку". Він підтвердив, що необхідність імпорту газу постала насамперед через обстріли, які не можна було прорахувати.