Європейське Енергоспівтовариство наполягає на якнайшвидшому виконанні низки вимог для збереження сертифікації «Укренерго»

Секретаріат Європейського Енергоспівтовариства закликав Національного енергорегулятора НКРЕКП проаналізувати відповідність НЕК "Укренерго" умовам сертифікації як незалежного оператора системи передачі (ОСП) та поновити її, якщо не буде виконано низку вимог, насамперед, формування наглядової ради компанії.

"За останній рік не було досягнуто жодного прогресу в забезпеченні відповідності умовам сертифікації, а за деякими аспектами ситуація погіршилася. Ці аспекти стосуються корпоративного управління "Укренерго" і є суттєвими для забезпечення незалежності ОСП", - ідеться в листі директора Секретаріату Артура Лорковські на ім'я глави НКРЕКП Юрія Власенка, що є в розпорядженні Енергореформи.

Він зазначив, що національні регулювальні органи зобов'язані контролювати постійне дотримання ОСП вимог анбандлінгу, закликавши оцінити відповідність "Укренерго" цим вимогам і відновити процедуру сертифікації, якщо її не буде.

Насамперед Лорковські акцентував увагу на необхідності призначення всіх чотирьох незалежних членів наглядової ради "Укренерго" до 9 грудня поточного року, коли спливає термін контракту з єдиним незалежним її членом (Роман Піонтковський - ЕР), а потім - призначення голови правління.

"Основним завданням Наглядової ради є контроль і нагляд за роботою правління (...). Той факт, що більшість членів НР повинні бути завжди незалежні від держадміністрації, має важливе значення для забезпечення незалежної роботи та комерційної діяльності "Укренерго" і захисту її від втручання з боку Кабінету міністрів або Міністерства. Тому вкрай важливо, щоб усі чотири незалежні члени НР були призначені", - заявив голова Секретаріату ЕС.

Він також наголосив, що посада ще одного незалежного члена НР залишається вакантною з квітня 2022 року, а процедуру відбору, оголошеного у квітні 2024 року, досі не завершено.

"На даному етапі НР "Укренерго" функціонує тільки з погляду вимог кворуму, і вона припинить своє існування 9 грудня 2024 року, коли спливе термін повноважень незалежного члена, який залишився. Однак через свій склад НР уже зараз не в змозі ухвалювати незалежні рішення", - акцентував Лорковські.

Він також зазначив, що для можливості виконання незалежною Наглядовою радою свого завдання щодо захисту операційної та комерційної діяльності "Укренерго" від втручання з боку уряду, статут компанії необхідно переглянути з метою підвищення ролі Наглядової ради в ухваленні рішень компанією.

Крім того, глава Секретаріату ЕС зазначає, що з метою запобігання конфлікту інтересів через подвійну роль Міненерго як акціонера і розробника політики у сфері енергетики, його наказом №1623 було створено новий окремий структурний підрозділ для координації та взаємодії операторів паливно-енергетичного комплексу, який перебуває у безпосередньому підпорядкуванні заступника міністра, якому доручено виконання функцій Міністерства щодо управління корпоративними правами держави в "Укренерго".

"На цьому етапі незрозуміло, хто призначений заступник міністра, чи призначено новий підрозділ і чи функціонує він, і як він виконує свої завдання на практиці", - зазначив Лорковські.

Також, на його думку, необхідно переглянути наказ Міненерго №408/2022, який, зокрема, наділяє главу Міненерго повноваженнями запроваджувати заходи контролю та ухвалювати рішення, які виходять за межі повноважень власника системи відповідно до моделі ISO.

"Перегляд наказу необхідний для забезпечення гарантій, що "Укренерго" може працювати повністю незалежно від втручання Міністерства та міністра енергетики", - пояснив глава Секретаріату ЕС.

"Кожен із аспектів, описаних вище, сам по собі є підставою для відновлення процедури сертифікації, оскільки кожен із них являє собою серйозну перешкоду для незалежного функціонування "Укренерго" як оператора системи передачі", - наголошується в листі.

У ньому йдеться, що Секретаріат готовий взаємодіяти з НКРЕКП і всіма зацікавленими сторонами для підтримки цих процесів. "Однак у разі, якщо відповідність не буде досягнута до 9 грудня 2024 року, НКРЕКП пропонується відновити процедуру сертифікації "Укренерго", - йдеться в листі.

Як повідомлялося, наразі до складу НР Укренерго після відставки 3 серпня 2024 року її незалежних членів Даніеля Доббені та Педера Андреасена, які назвали політично вмотивованим звільнення глави Укренерго Володимира Кудрицького, входять лише чотири члени: три представники держави й один незалежний член.

10 жовтня Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів НР. Четвертого незалежного члена паралельно обирають за попередньо запущеною аналогічною прозорою процедурою. Ще на початку вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що є шорт-лист із трьох кандидатів, і нового члена НР буде призначено в найближчі два тижні. Призначення всіх незалежних членів НР має відбутися до 9 грудня 2024 року.

Документи подаються з 10 жовтня до 31 жовтня 2024 року.

20 грудня 2021 року НКРЕКП ухвалила остаточне рішення щодо сертифікації НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі європейського типу за моделлю незалежного системного оператора ISO.

За словами члена НКРЕКП Руслана Кайдаша, "Укренерго" виконало ще не всі пункти, тож комісія запропонувала в остаточному рішенні зазначити ті зобов'язання, які НЕК необхідно виконати в певні терміни для того, щоб забезпечити повну незалежність ОСП.

Зі свого боку голова "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що компанія, отримавши сертифікацію, виконала вимогу закону про ринок е/е та Директиви ЄС 2008/72/ЄС, яку Україна зобов'язалася імплементувати у своє законодавство, а також одну з основних стратегічних цілей "Укренерго". 16 березня 2022 року Українська енергетична система сьогодні синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

"Це і є той самий "енергетичний безвіз" із Європейським Союзом, над яким ми працювали не один рік... Наша енергосистема тепер стане більш стабільною та стійкою до викликів. Ми зможемо отримувати електроенергію і зберегти нашу енергосистему навіть за подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури. Ми стаємо енергетично незалежними. Це історичний день для енергетики нашої країни", - заявив тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль.