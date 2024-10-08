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АНАЛІТИКА

НБУ оштрафував єдиний український банк з власником із Китаю на 14 мільйонів

 

Національний банк України у вересні 2024 року застосував заходи впливу до трьох банків та п'яти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) незаконних доходів.

Зокрема, НБУ оштрафував АТ "Український банк реконструкції та розвитку" на 14,07 млн грн за невиконання вимог до проведення первинного фінансового моніторингу, повідомляє пресслужба регулятора.

Серед іншого, банк не надав достовірну інформацію на запит інспекційної групи НБУ щодо дотримання персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Крім того, Нацбанк оштрафував АТ "Банк 3/4" на 10,05 млн грн за неналежне виконання обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також обов'язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів. Крім того, цей банк отримав письмове застереження за інші порушення.

Своєю чергою АТ "Комінбанк" оштрафували на 2 млн грн за неналежне виконання вимог до впровадження внутрішніх систем протидії легалізації незаконних доходів та управління ризиками.

Крім того, НБУ вжив заходів впливу щодо низки фінансових компаній:

* ТОВ "ФК "Юніос" оштрафували на 340 тис. грн за неналежне виконання вимог щодо подачі Нацбанку запитуваної інформації;
* ТОВ "ФК Юапей" отримало штраф у розмірі 255 тис. грн та письмове попередження;
* ТОВ "ІФГ" та ТОВ "ФК "Капітал-Дніпро" отримали штрафи у розмірі 51 тис. грн кожне.
* ТОВ "ФК "ЕВО" отримало штраф у розмірі 1,7 тис. грн.

Як повідомлялося, у 2016 році Фонд державного майна України продав 99,9% акцій ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку" компанії "Босе (Гонконг) Ко., Лімітед", яку заснувала в Україні Bohai Commodity Exchange (BOCE) - найбільша спотова біржа Китаю з річним оборотом $1 трлн.

УБРР було засновано у 2004 році для розвитку як корпоративного, так і малого та середнього бізнесу шляхом середньо- та довгострокового кредитування. Його власником спочатку була Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, потім - Державна інвестиційна компанія. У 2013 році банк було передано Мінфіну, а згодом приватизовано.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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