«Нафтогаз» здійснив платежі за євробондами

НАК "Нафтогаз України" у п'ятницю здійснив обов'язкові платежі за єврооблігаціями відповідно до графіка реструктуризації, повідомляється на сайті компанії.

"За умовами реструктуризації "Нафтогаз" здійснив обов'язкові платежі, наступні плануються в листопаді 2024 року. Ми сумлінно виконуємо взяті на себе зобов'язання. Вихід із дефолту демонструє міжнародним партнерам нашу надійність і дозволяє "Нафтогазу" залучати нові капітальні інвестиції для розвитку компанії", - зазначив очільник НАК Олексій Чернишов.

Як повідомлялося, у липні 2022 року до настання терміну погашення "Нафтогаз" ініціював процес реструктуризації зазначених євробондів у межах відповідних ініціатив уряду. З огляду на відсутність згоди утримувачами єврооблігацій на реструктуризацію боргу, 19 липня 2022 року було допущено дефолт за доларовими єврооблігаціями, оскільки компанія не здійснила запланованої виплати основної суми заборгованості і відсотків за доларовими єврооблігаціями та відсотків за обома випусками. Однак наприкінці серпня "Нафтогаз" погодив реструктуризацію єврооблігацій у євро та нарахованих відсотків у розмірі EUR45 млн, відтермінувавши погашення на два роки.

Потім 8 листопада 2022 року компанія не здійснила виплату відсотків за ще одним випуском єврооблігацій на $500 млн із терміном погашення 2026 року, також запропонувала відтермінувати їхнє погашення на два роки і залучила фінансових радників для реструктуризації.

Наприкінці травня 2023 року "Нафтогаз" заявив про домовленості з інвесторами, погодившись на певне поліпшення умов для власників двох дефолтних випусків і виплату разом із простроченими відсотками 5% основної суми боргу. Основними змінами стало деяке посилення ковенант, виплата готівкою останнього піврічного купона у дворічному періоді відтермінування, створення фонду виплати відсотків за облігаціями-2026, а також поява плати за реструктуризацію, однак без будь-яких деталей щодо неї.

Як і раніше, "Нафтогаз" щодо євробондів на $375 млн запропонував відстрочити виплату 50% основного боргу на два роки - до 19 липня 2024 року, решти 50% - до 19 липня 2025-го. Щодо відстрочки погашення основної суми євробондів на $500 млн пропозиція також залишилася колишньою: 50% - на рік, до 8 листопада 2027 року, і ще 50% - до 8 листопада 2028 року, а також виплата премії 0,5% від основної суми за згоду.

Пропозиція про реструктуризацію передбачала підвищення за євробондами-2024 відсоткової ставки з дати набрання чинності реструктуризацією з 7,375% до 7,65% річних, за євробондами-2028 вона становила 7,625%.

"Нафтогаз" вирішив залишити за собою право самостійно вирішувати, чи виплачувати відсотки за період дворічного відтермінування, чи капіталізувати їх, за винятком, як зазначено вище, останнього купона: для євробондів-2024 - з 19 січня до 19 липня 2024 року, для євробондів-2028 - з 8 травня до 8 листопада 2024 року.

Крім того, новою стала пропозиція створити фонд із накопичення коштів для виплат відсотків за євробондами-2026: суму одного купона в $19,06 млн або еквівалент у гривні в день набрання чинності реструктуризацією, потім до $3 млн 15 січня і 15 лютого 2024 року і ще $13,06 млн 31 березня 2024 року.

У червні 2023 року ці умови були затверджені урядом, а наприкінці липня власники єврооблігацій остаточно підтримали реструктуризацію. Протягом вересня 2023 року "Нафтогаз" завершив роботу з реструктуризації заборгованості за всіма випусками єврооблігацій і здійснив усі узгоджені виплати власникам єврооблігацій.

Згідно зі звітом НАК, станом на середину квітня 2024 року компанія накопичила на спеціальному рахунку $38,1 млн для забезпечення виплати купонних платежів єврооблігацій-2028 на $500 млн.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch у грудні 2023 року зазначало, що після завершення процесу реструктуризації єврооблігацій перші два значні платежі тепер мають здійснити в липні 2024 року і липні 2025 року - приблизно $165,5 млн кожен.

Чистий консолідований прибуток групи "Нафтогаз" за підсумками січня-березня 2024 року склав 10,9 млрд грн проти чистого збитку 1,9 млрд за перший квартал минулого року. Виручка за цей період збільшилася на 33,8% - до 85,14 млрд грн.