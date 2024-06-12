Україна почала розробляти захист для підземних газосховищ. По них РФ б'є з березня

Акціонерне товариство "Укртрансгаз" замовило в проєктного інституту Міністерства оборони послуги з розроблення захисту своїх об'єктів, свідчать дані в системі держзакупівель Прозорро. Угода з ДП "Центральний проектний інститут" на 1,16 млн грн укладена без торгів 30 травня, звернуло увагу видання "Наші гроші".

Проєктанти Міноборони мають розробити концептуальні інженерні пропозиції для облаштування захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури.

Закупівлю провели без торгів відповідно до особливостей здійснення публічних закупівель під час воєнного стану, бо вона стосується захисту об'єктів підприємств нафтогазового комплексу.

Росія з березня 2024 року почала обстрілювати газосховища у Львівській області. Було пошкоджено певне обладнання. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов запевняв, що російські ракетні удари по газосховищах на заході України не змогли зупинити їхню роботу.

Резервуари, де Україна зберігає газ, розташовані на глибині три кілометри, але Росія б'є по обладнанню, за допомогою якого газ закачують та підіймають.

Чернишов закликав Євросоюз допомогти Україні із захистом підземних газосховищ. Адже українські підземні сховища допомогли Європі стримати зростання цін на газ.

Понад 200 європейських трейдерів використовують українські газотранспортну систему і підземні сховища газу, їх кількість зростає, казав у квітні заступник міністра енергетики Микола Колісник під час онлайн-виступу на Budapest LNG Summit.