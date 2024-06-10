Кабмін погодив реквізицію Одеського НПЗ Курченка на користь держави

Кабінет Міністрів погодив примусове вилучення в інтересах держави Одеського нафтопереробного заводу (НПЗ).

Про це повідомив Павло Великоречанін, заступник голови Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА), в управлінні якого НПЗ перебуває за рішенням суду, інформує пресслужба відомства.

"Кабінет Міністрів України погодив пропозицію Нацагентства щодо примусового вилучення в інтересах держави ПАТ "Одеський нафтопереробний завод"", - розповів посадовець.

За його словами, це рішення дозволяє примусово вилучити об'єкт права власності РФ та його резидентів, що стосується корпоративних прав у розмірі 99,5766% акцій цього заводу і його боргових зобов'язань перед резидентами РФ, а також 100% статутного фонду ТОВ "Енергія і газ Україна".

Він нагадав, що АРМА вже розробила дорожню карту щодо подальшого розвитку та використання потужностей арештованого ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", який до накладення на нього арешту належав проросійському бізнесмену.

Як повідомлялося, ще у червні 2017 року одеський суд виніс рішення про спецконфіскацію цілісного майнового комплексу Одеського НПЗ та передачу його у власність держави. У липні того ж року це рішення набуло чинності і НПЗ за рішенням уряду мали передати Фонду державного майна. Однак ПАТ "Одеський НПЗ", у якого на підставі рішення суду майновий комплекс було конфісковано, оскаржувало конфіскацію у судах.

12 січня 2018 року ФДМУ зареєстрував держпідприємство "Одеський нафтопереробний завод", нерухоме майно нафтопереробного заводу було передано держпідприємству на відповідальне зберігання.

Однак остаточно завод у власність держави не перейшов. Тому у травні 2021 року Київський районний суд Одеси ухвалив рішення про передачу майна ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" та ТОВ "Енергія та газ Україна" в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Кому належав Одеський НПЗ?

Російська компанія "ЛукОйл" придбала два пакети акцій ВАТ "Одеський НПЗ" по 25,95% на некомерційних конкурсах у 1999 році за 27,27 млн ​​грн, потім збільшила свою частку до 97%. Проєктна потужність підприємства з переробки сировини становить 2,8 млн тонн на рік.

У серпні 2005 року Одеський НПЗ зупинили на реконструкцію, він відновив роботу лише у квітні 2008 року, проте потім знову припинив її у жовтні 2010 року у зв'язку з економічною ситуацією, що склалася на ринку нафтопродуктів в Україні, а також зі зміною схеми постачання нафти.

У 2013 році Одеський НПЗ у "ЛукОйлу" купила група "СЄПЕК" Сергія Курченка. Вона передала підприємство у заставу російському "Банку ВТБ". Нормальну роботу підприємства так і не відновили, тож воно досі простоює.

"Енергія та Газ Україна" належить відкритий розподільчий пристрій 110 кВ, нежитлові будівлі енергоблоку - когенераційна установка для комбінованого виробництва тепло- та електроенергії з утилізацією атмосферного залишку вісбрекінгу, що забезпечує життєдіяльність Одеського НПЗ.

Обидва товариства (99,5766% та 100% відповідно) належать кіпрській Empson Ltd, через яку ДК "СЄПЕК" придбала Одеський НПЗ у ПК "ЛукОйл".