На Хмельницькій АЕС заявили про старт підготовки до будівництва нових енергоблоків

На Хмельницькій атомній електростанції урочисто заявили про старт підготовки до будівництва п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією. Паралельно планують добудувати третій і четвертий.

Як передає кореспондент Укрінформу, у церемонії відкриття будівельного майданчика ХАЕС взяли участь представники української та американської енергетичної галузі.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що будівництво на ХАЕС є великим геополітичним проєктом спільного інтересу США та України. І це, за його словами, відповідь на систематичне руйнування Росією української енергосистеми.

«Це ті технології, які витіснять росіян з європейського ринку атомної енергетики», - наголосив міністр.





За словами виконувача обов'язків голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, загалом на українських АЕС планують звести дев'ять атомних блоків виробництва американської компанії Westinghouse. Два з них - на ХАЕС. Паралельно із будівництвом нових енергоблоків №5 і №6 добудовуватимуть і №3 та №4, додав він.

«На третьому і четвертому блоках ми будемо використовувати той проєкт, який найбільше знаємо, - це радянський. Але будемо додавати експертизи американської компанії Westinghouse, які зараз проводять аналіз з доведення цього проєкту до сучасних норм безпеки», - пояснив Котін.

Директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман розповів, що сучасні атомні реактори АР 1000 є екологічно безпечними та економічно вигідними, вже пройшло успішне випробування. До того ж, наголосив він, проєкт дасть багато робочих місць.

Вартість проєкту не розголошують. Його реалізація, як зазначив Галущенко, здійснюватиметься виключно за рахунок коштів Енергоатому із залученням кредитних та інвестиційних можливостей.

Після розбудови, за словами Котіна, ХАЕС стане найбільшою атомною електростанцією в Європі.

Раніше, 3 квітня, Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону «Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції». У документі пропонується визначити місце розміщення цих енергоблоків, кількість реакторів, їх тип та загальну характеристику, призначення енергоблоків ХАЕС для промислового виробництва електричної та теплової енергії.

17 грудня 2023 року президент Енергоатома Петро Котін і виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблоку №5 Хмельницької АЕС, що будуватиметься за технологією Westinghouse АР1000.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, будівництво двох атомних енергоблоків ХАЕС збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт-год./рік, а відпуск - на 15 415 млн кВт-год./рік.

Нині на Хмельницькій АЕС працюють два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен. Вони, як зауважили на електростанції, частково переведені на американське ядерне паливо. Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 - у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блоку на 75% та 4-го - на 28%, у 1990 році через мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.