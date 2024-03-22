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АНАЛІТИКА

Два реактори для Хмельницької АЕС закуплять у Болгарії: глава «Енергоатому» назвав терміни

 

Україна сподівається підписати у червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії, щоб компенсувати втрату потужностей Запорізької АЕС, окупованої Росією.

Про це заявив голова "Енергоатому" Петро Котін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

Нові реактори будуть встановлені на Хмельницькій АЕС та оснащені обладнанням російської розробки, яке Київ хоче імпортувати з Болгарії, повідомив Котін.

"Переговори між урядом України та Болгарії продовжуються... і я думаю, що десь у червні ми матимемо результат укладання контрактів із Болгарією на закупівлю цього обладнання", - сказав Котін.

За його словами, майданчик на Хмельницькій АЕС для першого реактора буде підготовлений до червня, і він буде готовий до монтажу одразу.

Якщо реактор буде поставлено вчасно та в повному обсязі, "Енергоатом" буде готовий розпочати пускові роботи нового реактора за два-три роки - термін, який також необхідний для виготовлення турбіни для енергоблоку. "Енергоатом" веде попередні переговори з General Electric про будівництво турбіни.

Другий реактор буде встановлено пізніше, але Котін не назвав термінів.

Він сказав, що Болгарія раніше оцінювала ціну двох реакторів у 600 млн доларів, але Софія прагнула підвищити ціну на обладнання, яке, крім Болгарії, можна купити тільки в Росії.

"Болгарська сторона постійно прагне добитися для себе більшої вигоди, ніж ці 600 млн доларів, і чим більше часу минає, тим більші ціни вони озвучують, але ми, як і раніше, зосереджені на ціні 600 млн доларів", - сказав Котін.

За його словами, "Енергоатом" також має намір побудувати у Хмельницькому ще два реактори на базі американського реактора AP-1000 і що компанія розпочне заливання бетону для двох нових енергоблоків на початку квітня.

Росія не впорається із Запорізькою АЕС

Після окупації Запорізької АЕС Україна покладається на атомну енергетику трьох станцій, що діють, в країні, всього дев'ять реакторів, включаючи два реактори, які наразі працюють на Хмельницькій АЕС.

Котін заявив, що Україна не відмовилася від планів одного разу перезапустити Запорізьку електростанцію і що, на відміну від Росії, вона зможе знати, як повернути станцію в експлуатацію.

"Вони (Росія) все ще кажуть, що перезапустять станцію, але технічно не можуть її запустити, тому що немає ні електропроводки, ні води, ні персоналу", - сказав Котін, додавши, що Москва не хоче цього визнавати.

Котін заявив, що "Енергоатом", який зберіг персонал, який керує Запорізькою АЕС, буде готовий перезапустити станцію після її деокупації і що він уже підготував для цього спеціальні команди.

Після підриву російськими військами Каховської греблі станція втратила стійкий приплив води з річки Дніпро, необхідної для енергоблоків, і поки що станція має лише невеликий запас біля об'єкта.

За словами Котіна, за нинішніх умов лише один реактор може працювати не більше одного місяця, а потім має бути зупинений через брак води для його системи охолодження.

Він зазначив, що для відновлення роботи станції необхідно або відновити зруйновану Каховську греблю, або збудувати насоси для подачі води з Дніпра.

"(Це займе) десь близько двох років, але це основні затратні заходи. За цей час можна буде перевірити всі системи і, якщо не буде підриву, решта всіх систем буде готова до пуску", - сказав він.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив , що будівництво ще чотирьох блоків на Хмельницькій АЕС почнеться в 2024 році і в результаті АЕС стане потужнішим від Запорізької.

Два блоки, що включають реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як два інші використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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