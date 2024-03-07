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Moody's покращило прогноз щодо рейтингу довгострокових депозитів Ощадбанку
12:52 07.03.2024 |
Міжнародне рейтингове агентство Moody's покращило прогноз щодо рейтингу довгострокових депозитів та незабезпеченого боргу Ощадбанку з «негативного» на «стабільний».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.
"Вчора агентство Moody's Investors Service підтвердило довгострокові рейтинги банківських депозитів (long-term deposit rating), пріоритетних незабезпечених зобов'язань (long-term senior unsecured debt rating) та ризику контрагента (long-term counterparty risk rating) Ощадбанку на рівні «Caa3» та змінило прогноз із «негативного» на «стабільний». Прогноз «стабільний» відображає думку Moody's про те, що стійкість і самого Ощаду, і операційного середовища в Україні може забезпечити збереження кредитоспроможності банку", - йдеться у повідомленні.
Водночас Moody's підвищило рейтинги Ощадбанку за національною шкалою - довгостроковий рейтинг банківських депозитів (long-term national scale deposit rating) з «Caa3.ua» до «Caa2.ua» та довгостроковий рейтинг ризику контрагента (long-term national scale сounterparty risk rating) з «Caa3.ua» до «Caa2.ua».
У своєму звіті агентство зазначило, що якість активів Ощадбанку в 2023 році залишалась стабільною. Станом на 1 лютого 2024 року банк продемонстрував добрі показники прибутковості, досягши рівня рентабельності активів у 1,4%; разом із тим коефіцієнт достатності регулятивного капіталу (Н2) залишався на рівні близько 14%, а основного капіталу (Н3) 9%, що вище нормативних мінімумів у 10% і 7% відповідно. Також зазначено, що Ощадбанк підтримує значні запаси ліквідних активів, які станом на кінець 2023 рік становили понад 60% від загальних активів.
Moody's - провідна міжнародна компанія з рейтингування кредитного ризику та аналітики ринків.
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