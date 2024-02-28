Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін зобов'язав «Нафтогаз» та ще п'ять держкомпаній терміново сплатити дивіденди у держбюджет

 

Кабінет Міністрів зобов'язав шість державних компаній авансом сплатити до держбюджету не менше 50% дивідендів за 2023 рік.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 27 лютого, а спрямувати кошти до держскарбниці ці компанії мають вже до 29 лютого, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Уряд, як акціонер, ухвалив рішення спрямувати у держбюджет частину дивідендів компаній, для яких він є органом управління. Це обумовлено необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави", - пояснив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Рішення стосується таких компаній:

* АТ "НАК "Нафтогаз України";
* АТ "Українська залізниця";
* ПрАт "Укргідроенерго";
* АТ "Українські енергетичні машини";
* ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС";
* АТ "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").

За даними Міністерства фінансів, це дозволить забезпечити надходження до державного бюджету у лютому на 3 млрд грн.
Уряд змушений обмежувати видатки через нестачу коштів без допомоги від ЄС та США

Уряд вимушено призупинив або переніс частину бюджетних видатків у січні в умовах відсутності фінансової допомоги від міжнародних партнерів, пояснював голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За попередніми даними, доходи загального фонду державного бюджету у січні 2024 року зменшилися до 116 млрд гривень, порівняно із 127,1 млрд грн у грудні минулого року.

Водночас касові видатки загального фонду держбюджету у січні впали до 149,5 млрд гривень. Для порівняння, у грудні 2023 року видатки загального фонду держбюджету становили 401,4 млрд гривень, у листопаді - 285,7 млрд гривень, у жовтні минулого року - 228,5 млрд грн.

Зокрема, видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні 2024 року впали до 57,4 млрд грн, що майже вдвічі менше, ніж у грудні 2023 року (107,8 млрд грн). Видатки на придбання техніки, боєприпасів та продукції оборонного призначення для ЗСУ впали до 1,2 млрд грн, порівняно із 90,8 млрд у грудні минулого року.

При цьому фактичні державні запозичення до загального фонду бюджету за січень 2024 року становили 43,28 млрд грн, або 34,6% від запланованих на цей період. У підсумку, за січень 2024 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, порівняно з 285 млрд грн у грудні минулого року та 145,1 млрд грн - у листопаді.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2077
  0,2172
 0,57
EUR
 1
 41,2968
  0,4211
 1,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1271  0,09 0,24 38,6829  0,07 0,17
EUR 41,3271  0,09 0,23 42,0788  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,20 0,52 38,2500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес