В «Укрнафті» знайдено порушень за часів «Привату» на 200 млрд грн — аудит

Колишній менеджмент ПАТ «Укрнафта», бенефіціаром якого був бізнесмен Ігор Коломойський, виводив дуже ліквідні активи на десятки мільярдів гривень. Про це в інтервʼю «Українським Новинам» розповіла голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.

«Укрнафта» - це вже інша історія. Це дочірня компанія. Тому ми зайшли туди в повному обсязі, теж за сприяння керівника. «Укрнафта» не перевірялася державними аудиторами з 2015 року. Вони були недоторканними. Хоча порушення там вражали: їхня загальна сума сягає 198 млрд грн, а ті, що призвели до збитків, - 96 млрд грн. Ми провели аудит за 2017-2022 роки. Попередній менеджмент упродовж останніх років виводив досить ліквідні активи на суму 48,5 млрд грн», - розповіла Басалаєва.

Також, з її слів, збитки від спільної діяльності з приватними структурами становили 12,4 млрд грн, несплата до бюджету чистого прибутку - 3,2 млрд грн, недоотримання нафтопродуктів від переробки нафти - 5,2 млрд грн, збитки від нестачі нафти - 3,2 млрд грн і багато іншого.

Голова ДАСУ зазначила, що в «Укртатнафті» теж було проведено аудит.

«Там взагалі знищено бухгалтерію. Знищено все. Суми збитків теж шалені - 23,6 млрд грн. І те ж саме: виводили високоліквідні активи на приватні компанії, реалізовували нафтопродукти без перерахування коштів, приймали неефективні управлінські рішення, відбувалося відчуження свердловин за копійки приватним структурам. Тому й такі великі державні збитки», - зазначила Басалаєва.

Вона додала, що матеріали аудиту «Укрнафти» лягли в основу звинувачень, висунутих Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року влада України на основі закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», а також низки наказів Верховного головнокомандувача ЗСУ прийняла рішення про примусове відчуження у власність держави акцій кількох стратегічно важливих підприємства, серед яких - ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта», які раніше контролювала група «Приват» та інші приватні акціонери.

7 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила це рішення.

Після цього у ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» було змінено склад наглядових рад. Згодом керівником «Укрнафти» й «Укртатнафти» було призначено Сергія Корецького.

Після приходу Корецький заявив, що «Укртатнафта» не вела обліку нафтопродуктів. «Немає ні первинних документів, ні серверів, ні паперових документів, ні електронних носіїв, нічого», - зазначав він.

Нагадаємо, у лютому 2023 року головбуху «Укртатнафти» правоохоронцями було повідомлено про підозру, а також знайдено чорнову бухгалтерію підприємства.

