Група компаній DIM побудувала понад 45 тис. кв. м у 2023 році, планує ввести в експлуатацію приблизно 100 тис. кв. м нерухомості, повідомила директорка з маркетингу Дар'я Бедя.

"Цього року ми побудували понад 45 тис. кв. м. Чекаємо найближчим часом на отримання сертифікатів у двох наших проєктах: еко-місто ЖК Lucky Land і поліфункціональний кластер ЖК Park Lake City. Наступного року плануємо ввести в експлуатацію близько 100 тис. кв. м. Ми готуємо до виходу кілька нових проєктів, які хочемо представити ринку", - повідомила Бедя в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона констатувала, що з весни 2023 року компанія фіксує стабільний приріст обсягів попиту в межах 5-6% на місяць у проєктах комфорт+ і бізнес-класу.

"Сумарно нам вдалося повернути понад 45% обсягів довоєнного попиту. І це якісний попит, що конвертується в реальні угоди. Це дуже важливо, адже свідчить про ліквідність продукту (концепції, формату, якісних характеристик ЖК) і високі темпи будівництва", - повідомила Бедя.

При цьому середньозважене зростання собівартості будівництва за рік становило майже 45% за рахунок подорожчання будівельно-монтажних робіт через інфляцію, брак кваліфікованих кадрів, індексацію зарплат будівельників. Крім того, до цього призвело подорожчання будівельних матеріалів через подовження та зміну логістичних ланцюжків, зростання цін на сировину, втрату виробничих потужностей у східних та південних областях.

За її словами, на рівень попиту безпосередньо впливає сам проєкт і його концепція, а також стадія будівництва і те, чи тривають активні будівельні роботи на майданчику. Покупці готові заходити в проєкт не на етапі котловану, а хоча б із готовністю 30-40%.

"Важливими критеріями є репутація девелопера, його вміння дотримуватися слова в термінах і обіцянках, а також гнучкі умови купівлі як за 100% оплати, так і за умови оплати на виплат. Запит на тривалу розстрочку понад 3 роки, за нашими спостереженнями, тільки за рік зріс на третину", - повідомила Бедя.

Вона зазначила, що принциповими для вибору є видові характеристики і якість матеріалів: цегла або керамоблок, шумопоглинальні вікна з магнетропним напиленням, швидкісні ліфти найкращих виробників. Велика увага приділяється сервісній компанії, просторовому зонуванню території, ландшафтному дизайну, охороні та консьєрж-сервісу.

Обов'язковою є різноманітна поліфункціональна інфраструктура, що відображає очікування саме цільових груп покупців, продумана квартирографія та варіативна лінійка планувальних рішень, енергетична незалежність комплексу, зокрема, наявність альтернативних джерел живлення на подачу води або живлення ліфтового обладнання.

За словами Беді, найбільше покупця в комфорт+-сегменті сьогодні цікавлять однокімнатні квартири площею 40-47 кв. м з кухнею-вітальнею від 20 кв. м і окремою спальнею з гардеробною. Топовими двокімнатними стають планування від 68 до 75 кв. м із двома окремими спальнями, кухнею-вітальнею від 20 кв. м, а трикімнатними - квартири 85-90 кв. м із трьома окремими спальнями, одна з яких є майстер-спальнею з власним санвузлом і гардеробом, велика кухня-вітальня також у пріоритеті.

"Площа 1-кімнатних квартир, які найчастіше купують у бізнес-сегменті, сягає 50-55 кв. м, 2-кімнатних - 75-80 кв. м, 3-кімнатних - 100-120 кв. м. Обов'язковими атрибутами таких квартир стають велика вітальня зона з панорамними вікнами площею від 30 кв. м, майстер-спальня - з гардеробною зоною та окремим санвузлом - площею 20 кв. м, дитяча кімната - від 25 кв. м із гардеробом", - повідомила експерт.

Група DIM заснована 2014 року, складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. До теперішнього часу ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land та ін.