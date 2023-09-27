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Зобов'язання перед МВФ: Мінекономіки почало шукати кандидатів для наглядової ради «Оператора ГТС»
15:55 27.09.2023 |
Міністерство розвитку економіки та торгівлі оголосило конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України".
Як повідомляється на сайті міністерства, заявки від кандидатів приймаються до 5 жовтня включно.
Передбачається, що загалом наглядова рада буде сформована з 5 членів загалом, 3 з яких - незалежні члени та 2 - представники держави.
При цьому кожен незалежний член наглядової ради повинен мати досвід, компетенцію та професійні навички, що суттєво відрізняються від інших.
Для окремих кандидатів бажаним є досвід роботи у газо- або електротранспортних галузях; національних органах регулювання енергетичного сектору; розробці та впровадженні корпоративного управління; фінансах, аудиті, бюджетуванні та залученні інвестицій; впровадженні передових практик та інновацій; трансформаційних процесах, організаційних адаптаціях та кризовому управлінні; веденні перемовин із учасниками галузі, а також розумінні ланцюжка постачань газу в країнах ЄС або Україні.
При цьому кожен незалежний член має відповідати вимогам хоча б двох із шести напрямів: стратегічний менеджмент та управління змінами; фінансове планування та інвестиції; операційний менеджмент; юридичний супровід, ризики та комплаєнс; регуляція ЄС; корпоративне управління:
Кожен член ради має бути готовим виділити щонайменше 50 робочих днів на рік для виконання своїх обов'язків, приїжджати в Україну, а також бути присутнім особисто або віддалено на її засіданнях.
"Впровадження в управління ОГТСУ незалежного професійного органу управління зробить його більш ефективним, прозорим та інвестиційно привабливим. Тут ми також на шляху виконання маяка МВФ... Далі - відбір, призначення НР і робота зі статутом", - зазначив заступник міністра Олексій Соболєв у Facebook.
Він уточнив, що завершується робота над законопроєктом про корпоративне управління №5593-д, який визначає чітку концепцію політики державної власності, посилює роль наглядових рад в управлінні підприємствами та запроваджує інші норми, які наблизять законодавство України до принципів ОЕСР. Вимогою партнерів є ухвалення закону цього року.
Як повідомлялося, 22 вересня Кабінет міністрів передав в управління Міністерства енергетики корпоративні права ТОВ "Оператора ГТС України", що також було одним із "маяків" у програмі співпраці з МВФ.
Нагадаємо, під час створення АТ "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив "Оператора ГТС України", якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. У свою чергу ОГТСУ було передано у власність МГУ.
Ще у жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати. Водночас українська влада затягнула вирішення цього питання.
У затвердженому у квітні 2023 року меморандум між Міжнародним валютним фондом та Україною стоїть завдання до кінця липня передати акції ОГТСУ від МГУ безпосередньо Міненерго з відповідною зміною статуту.
У березні 2023 року новим головою ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" призначили Дмитра Липпу - колишнього топменеджера холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова, де раніше працював і нинішній заступник Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма. При цьому Липпа звільнився зі своєї попередньої посади у "Метінвесті" ще до завершення конкурсу на посаду голови "Оператора ГТС".
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