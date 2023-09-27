Держава взяла під контроль Черкасигаз. Це вже 16-й облгаз Нафтогазу

Група Нафтогаз взяла під контроль газорозподільну компанію "Черкасигаз". Про це повідомила пресслужба компанії "Газмережі", створена Нафтогазом як національний оператор газорозподільної системи.

"НАК "Нафтогаз України" розпочав планову інтеграцію АТ "Черкасигаз" до свого складу. Мета корпоративних змін - налагодження ефективної роботи газорозподільної системи Черкаської області для зміцнення потужності енергетичної сфери країни", - йдеться в повідомленні.

25 вересня у Черкасигазі змінився керівник: компанію очолила Тамара Денисова.

Це уже 16-та газорозподільна компанія, яка увійшла до складу групи Нафтогазу.

Раніше вона взяла під контроль Донецькоблгаз, Кіровоградгаз, Дніпрогаз, Харківгаз, Криворіжгаз, Харківміськгаз, Київоблгаз, Житомиргаз, Львівгаз, Вінницягаз, Сумигаз, Дніпропетровськгаз, Хмельницькгаз, Івано-Франківськгаз і Миколаївгаз.

Відповідальність за ці облгази несуть дві компанії, що входять до складу Нафтогазу. Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" управляє активами, а ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Газмережі) координує роботу, формує стратегію розвитку та отримує ліцензії.

У травні 2022 року Кабмін відповідним розпорядженням дозволив Групі Нафтогаз керувати пакетами акцій низки обласних та міських газорозподільних підприємств.

Відразу після цього Печерський районний суд Києва заарештував та передав до управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) корпоративні права 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем. Пізніше Кабмін розпорядився передати ці заарештовані активи Нафтогазу.

У вересні Нафтогаз створив Газорозподільні мережі України як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у Газмережі почали переходити заарештовані газорозподільні компанії.