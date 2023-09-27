Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держава взяла під контроль Черкасигаз. Це вже 16-й облгаз Нафтогазу

 

Група Нафтогаз взяла під контроль газорозподільну компанію "Черкасигаз". Про це повідомила пресслужба компанії "Газмережі", створена Нафтогазом як національний оператор газорозподільної системи.

"НАК "Нафтогаз України" розпочав планову інтеграцію АТ "Черкасигаз" до свого складу. Мета корпоративних змін - налагодження ефективної роботи газорозподільної системи Черкаської області для зміцнення потужності енергетичної сфери країни", - йдеться в повідомленні.

25 вересня у Черкасигазі змінився керівник: компанію очолила Тамара Денисова.

Це уже 16-та газорозподільна компанія, яка увійшла до складу групи Нафтогазу.

Раніше вона взяла під контроль Донецькоблгаз, Кіровоградгаз, Дніпрогаз, Харківгаз, Криворіжгаз, Харківміськгаз, Київоблгаз, Житомиргаз, Львівгаз, Вінницягаз, Сумигаз, Дніпропетровськгаз, Хмельницькгаз, Івано-Франківськгаз і Миколаївгаз.

Відповідальність за ці облгази несуть дві компанії, що входять до складу Нафтогазу. Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" управляє активами, а ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Газмережі) координує роботу, формує стратегію розвитку та отримує ліцензії.

У травні 2022 року Кабмін відповідним розпорядженням дозволив Групі Нафтогаз керувати пакетами акцій низки обласних та міських газорозподільних підприємств.

Відразу після цього Печерський районний суд Києва заарештував та передав до управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) корпоративні права 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем. Пізніше Кабмін розпорядився передати ці заарештовані активи Нафтогазу.

У вересні Нафтогаз створив Газорозподільні мережі України як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у Газмережі почали переходити заарештовані газорозподільні компанії.

Облгази, або оператори газорозподільних мереж (ГРМ), забезпечують розподіл газу. Таких компаній трохи більше ніж 40 на всю Україну, це природна монополія. Зазвичай в області один облгаз, але в окремих регіонах різними ділянками газових мереж управляють від двох до чотирьох компаній.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7609
  0,1115
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6381  0,09 0,23 38,3195  0,01 0,02
EUR 40,2843  0,00 0,01 41,1452  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес