Фінансові новини
- |
- 27.09.23
- |
- 00:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держава взяла під контроль Черкасигаз. Це вже 16-й облгаз Нафтогазу
23:08 26.09.2023 |
Група Нафтогаз взяла під контроль газорозподільну компанію "Черкасигаз". Про це повідомила пресслужба компанії "Газмережі", створена Нафтогазом як національний оператор газорозподільної системи.
"НАК "Нафтогаз України" розпочав планову інтеграцію АТ "Черкасигаз" до свого складу. Мета корпоративних змін - налагодження ефективної роботи газорозподільної системи Черкаської області для зміцнення потужності енергетичної сфери країни", - йдеться в повідомленні.
25 вересня у Черкасигазі змінився керівник: компанію очолила Тамара Денисова.
Це уже 16-та газорозподільна компанія, яка увійшла до складу групи Нафтогазу.
Раніше вона взяла під контроль Донецькоблгаз, Кіровоградгаз, Дніпрогаз, Харківгаз, Криворіжгаз, Харківміськгаз, Київоблгаз, Житомиргаз, Львівгаз, Вінницягаз, Сумигаз, Дніпропетровськгаз, Хмельницькгаз, Івано-Франківськгаз і Миколаївгаз.
Відповідальність за ці облгази несуть дві компанії, що входять до складу Нафтогазу. Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" управляє активами, а ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Газмережі) координує роботу, формує стратегію розвитку та отримує ліцензії.
У травні 2022 року Кабмін відповідним розпорядженням дозволив Групі Нафтогаз керувати пакетами акцій низки обласних та міських газорозподільних підприємств.
Відразу після цього Печерський районний суд Києва заарештував та передав до управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) корпоративні права 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем. Пізніше Кабмін розпорядився передати ці заарештовані активи Нафтогазу.
У вересні Нафтогаз створив Газорозподільні мережі України як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у Газмережі почали переходити заарештовані газорозподільні компанії.
Облгази, або оператори газорозподільних мереж (ГРМ), забезпечують розподіл газу. Таких компаній трохи більше ніж 40 на всю Україну, це природна монополія. Зазвичай в області один облгаз, але в окремих регіонах різними ділянками газових мереж управляють від двох до чотирьох компаній.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вал розлучень у Верховній Раді. Як народні депутати готуються до довічного фінмоніторингу
|Російські солдати катували українців до смерті, а російські ЗМІ підбурюють до геноциду – звіт ООН
|США офіційно підтвердили, що передали Києву перелік «пріоритетних реформ»
|Росія вдарила по пункту пропуску з Румунією, є поранені. Руйнування на Черкащині і в Кривому Розі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Держава взяла під контроль Черкасигаз. Це вже 16-й облгаз Нафтогазу
|ПриватБанк змінив тарифи для SWIFT-переказів
|Український лоукостер SkyUp отримав дозвіл на польоти в США
|Енергоатом вивів на максимальну потужність усі активні енергоблоки АЕС
|На ЗАЕС пробурили десять свердловин для охолодження реакторів
|У МАГАТЕ підтвердили замінування росіянами Запорізької АЕС
Бізнес
|YouTube анонсував нові інструменти для авторів на базі ШІ, включно з генеративним фоном і автоматичним дубляжем
|Від 42 499 грн: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max уже можна попередньо замовити в Україні
|Microsoft представила універсального помічника Copilot для Windows
|Redmi Note 13 Pro - Snapdragon 7s Gen 2, 200-МП камера і 120-Гц дисплей за ціною від $190
|Redmi Note 13 Pro+ - Dimensity 7200 Ultra, 120-Гц дисплей 1.5K, 200-МП камера, захист IP68 і 120-Вт зарядка за ціною від $260
|Пілотну версію 5G можуть запустити в Україні вже у 2024 році — Федоров
|В США регулятор схвалив нові антени Starlink