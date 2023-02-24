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АНАЛІТИКА

ВР усунула орфографічну неточність у тексті закону про корпоратизацію «Енергоатому»

 

Верховна Рада усунула орфографічну неточність в ухваленому 6 лютого тексті закону №8067 про перетворення НАЕК "Енергоатом" із державного підприємства на акціонерне товариство, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада остаточно прийняла закон №8067 про перетворення "Енергоатому" на акціонерне товариство. За уточнення неузгодженостей - 237. І тепер він може бути переданий на підпис голові парламенту і президенту", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Причиною додаткового голосування за ухвалений 6 лютого закон стала необхідність заміни у двох випадках із великої на малу літеру в слові "товариство".

Як повідомлялося, статус АТ дасть змогу НАЕК підвищити ефективність своєї діяльності, зокрема шляхом удосконалення корпоративного управління. Набуті державою в результаті утворення АТ акції не підлягають приватизації.

За словами голови енергокомітету ВР Андрія Геруса, з корпоративним управлінням підвищується ефективність діяльності підприємства, оскільки з'явиться можливість швидкого та якісного реагування на запити учасників ринку.

Крім того, за його словами, потенційні економічні та юридичні вигоди: зростання капіталізації; встановлення справедливої ціни активів держкомпанії; можливість створення дочірніх підприємств для реалізації нових проєктів; зрозумілість організаційно-правової форми дає змогу залучати іноземні інвестиції, а також кредити без державних гарантій; прозорість управління і вимога публікувати звітність АТ підвищує ефективність компанії.

Корпоратизація "Енергоатому" передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна зведена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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