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АНАЛІТИКА

У monobank вперше зменшилася кількість активних карток, а лідером залишається ПриватБанк

 

В Універсал Банку (mono), який минулого року вийшов на друге місце та потрохи наздоганяв ПриватБанк за кількістю діючих платіжних карток, у І кварталі 2025 року кількість активних карток вперше зменшилася на 0,6%, або на 0,06 млн, - до 9,72 млн.

Як повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Національного банку України, разом з тим загальна кількість карток Універсал Банку (mono) в обігу зросла на 4,1%, або на 0,94 млн, - до 24,18 млн.

Загалом кількість діючих платіжних карток в Україні за І квартал збільшилася на 4,1%, або на 5,42 млн, - до 137,4 млн карток, тоді як приріст активних (щонайменше одна операція за останній місяць) становив лише 1,2%, або 0,71 млн - до 59,4 млн карток.

За даними регулятора, державний ПриватБанк утримує лідерську позицію на ринку: з початку року він збільшив кількість діючих платіжних карток на 2,6%, або на 1,49 млн - до 58,17 млн шт., зокрема, активних - на 1,4%, або на 0,44 млн, до 31,97 млн шт.

Ощадбанк, який замикає трійку лідерів за кількістю карток, за перших три місяці року збільшив їх кількість на 8,4%, або на 1,49 млн, - до 19,22 млн шт. Він же є другим банком з приросту активних карток - на 2,9%, або на 0,23 млн, до 8,00 млн шт.

Третю позицію за загальним приростом карток посів А-Банк: +9,3%, або 0,81 млн - до 9,52 млн шт. Кількість його активних карток збільшилася на 2,8%, або на 0,05 млн - до 1,84 млн. До десятки лідерів за кількістю діючих карток увійшов і Сенс Банк, хоча з початку року кількість діючих карток у ньому зменшилась на 12,5%, або 0,31 млн шт., - до 2,2 млн шт., тоді як кількість активних змешилась на 0,1% - до 0,58 млн.

У monobank вперше зменшилася кількість активних карток, а лідером залишається ПриватБанк

 Скриншот з огляду банківського сектору; травень 2025

"За І квартал 2025 року сектор отримав 40 млрд грн прибутку, 65.7% якого сформували державні банки включно з Приватбанком. Збитковими було десять малих банків із сукупним збитком лише 0.4 млрд грн. Основа прибутковості - висока операційна ефективність за низьких відрахувань у резерви. CoR становив 0,4% за квартал. Рентабельність сектору до оподаткування поступово нормалізується до довоєнного періоду", - сказано у свіжому огляді банківського сектору від НБУ.

Нагадаємо, у monobank нещодавно з'явилася можливість створювати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Створювати КЕП у Monobank можна за лічені хвилини, для цього необхідно натиснути на аватарку, обрати "Особисті дані та документи", де буде розміщена нова функція для генерації КЕП.
За матеріалами: mezha.media
 

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