Антимонопольний комітет дозволив азербайджанському інвестору приватизувати ОГКХ

Антимонопольний комітет дозволив компанії "Цемін Україна", яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, приватизувати акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Рішення ухвалено в четвер, 29 травня, повідомила пресслужба АМКУ.

"Надано дозвіл ТОВ "Цемін Україна" на набуття контролю над АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" шляхом безпосереднього придбання акцій АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - повідомив комітет.

Цемін Україна, яка входить до міжнародної групи компаній Neqsol Holding, була єдиним учасником приватизаційного аукціону, що відбувся в жовтні 2024 року. Головний офіс Neqsol Holding знаходиться в Амстердамі.

Стартова вартість ОГХК становила 3,90 млрд грн, а Цемін Україна запропонувала 3,94 млрд грн.

Neqsol має плани щодо модернізації, розробки нових продуктів із використанням глибокого перероблювання сировини, а також розширення присутності продукції української компанії ОГХК на світових ринках із суворим дотриманням міжнародних санкцій, повідомили LIGA.net у пресслужбі холдингу.

"Рішення АМКУ означає завершення ключового етапу однієї з найбільших приватизацій в умовах повномасштабної війни в Україні. Як стратегічний інвестор ми принесемо в ОГХК світову бізнес-експертизу для трансформації його у сучасного глобального гравця титанової галузі", - сказав регіональний директор Neqsol Володимир Лавренчук.

Довідка

Neqsol - міжнародна група компаній, яка працює в 11 країнах світу і має штаб-квартири в Амстердамі, Баку та Києві. На 100% належить Насібу Хасанову з Азербайджану. Група розпочала свою діяльність із нафтогазової галузі на початку 1990-х років, її підприємства консолідовані у межах двох компаній - Nobel Oil E&P і Nobel Energy. Перша займається розвідкою та видобутком, друга надає послуги для нафтогазових операторів.

У 2005 році Neqsol зайшов у телекомунікаційну галузь, придбавши Bakcell в Азербайджані. У 2019-му Neqsol викупив у росіян Vodafone Україна, другого за величиною оператора мобільного зв'язку в країні.

Холдинг також присутній на ринку будівельних послуг та матеріалів, займається виробництвом цементу та супутніх матеріалів. Компанія Norm, заснована у 2013 році, є найбільшим виробником цементу на Південному Кавказі.