Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Антимонопольний комітет дозволив азербайджанському інвестору приватизувати ОГКХ

 

Антимонопольний комітет дозволив компанії "Цемін Україна", яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, приватизувати акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК). Рішення ухвалено в четвер, 29 травня, повідомила пресслужба АМКУ.

"Надано дозвіл ТОВ "Цемін Україна" на набуття контролю над АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" шляхом безпосереднього придбання акцій АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - повідомив комітет.

Цемін Україна, яка входить до міжнародної групи компаній Neqsol Holding, була єдиним учасником приватизаційного аукціону, що відбувся в жовтні 2024 року. Головний офіс Neqsol Holding знаходиться в Амстердамі.

Стартова вартість ОГХК становила 3,90 млрд грн, а Цемін Україна запропонувала 3,94 млрд грн.

Neqsol має плани щодо модернізації, розробки нових продуктів із використанням глибокого перероблювання сировини, а також розширення присутності продукції української компанії ОГХК на світових ринках із суворим дотриманням міжнародних санкцій, повідомили LIGA.net у пресслужбі холдингу.

"Рішення АМКУ означає завершення ключового етапу однієї з найбільших приватизацій в умовах повномасштабної війни в Україні. Як стратегічний інвестор ми принесемо в ОГХК світову бізнес-експертизу для трансформації його у сучасного глобального гравця титанової галузі", - сказав регіональний директор Neqsol Володимир Лавренчук.

Довідка

Neqsol - міжнародна група компаній, яка працює в 11 країнах світу і має штаб-квартири в Амстердамі, Баку та Києві. На 100% належить Насібу Хасанову з Азербайджану. Група розпочала свою діяльність із нафтогазової галузі на початку 1990-х років, її підприємства консолідовані у межах двох компаній - Nobel Oil E&P і Nobel Energy. Перша займається розвідкою та видобутком, друга надає послуги для нафтогазових операторів.

У 2005 році Neqsol зайшов у телекомунікаційну галузь, придбавши Bakcell в Азербайджані. У 2019-му Neqsol викупив у росіян Vodafone Україна, другого за величиною оператора мобільного зв'язку в країні.

Холдинг також присутній на ринку будівельних послуг та матеріалів, займається виробництвом цементу та супутніх матеріалів. Компанія Norm, заснована у 2013 році, є найбільшим виробником цементу на Південному Кавказі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5285
  0,0618
 0,15
EUR
 1
 46,8026
  0,2735
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1231  0,07 0,17 41,7338  0,09 0,21
EUR 46,5519  0,21 0,46 47,2904  0,24 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,06 0,14 41,5600  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес