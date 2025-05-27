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Національну компанію «Надра України» очолив співробітник «Енергоатома»
17:21 26.05.2025 |
Головою правління державного ПрАТ "Національна акціонерна компанія "Надра України" призначений Віктор Новіков.
Відповідний наказ підписав голова Державної служби геології та надр Олег Гоцинець, повідомляє пресслужба відомства.
"Призначення нового голови правління є важливим кроком для активізації діяльності підприємства. Його завданням є відновлення робіт на перспективних ділянках надр із покладами вуглеводневої сировини та титану, а також залучення інвестицій у галузь", - зазначив голова Держгеонадр.
Згідно із наведеною біографічною довідкою, Віктор Новіков працював у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, на керівних посадах у ДП "Бурштин України", очолював ДП "Українська геологічна компанія".
Згідно із декларацією кандидата на посаду, до останнього часу Новіков працював в "Енергоатомі", де заробив минулого року 1,59 млн грн.
НАК "Надра України" володіє спеціальними дозволами на користування надрами з покладами вуглеводнів, титану та золота. Виконує роботи за державною програмою розвитку мінерально-сировинної бази, науково-дослідні, проєктно-вишукувальні, гідродинамічні роботи. Здійснює експертну оцінку та моніторингу стану навколишнього середовища, проводить бурові роботи з метою геологічного вивчення надр та інше.
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.
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