Національну компанію «Надра України» очолив співробітник «Енергоатома»

Головою правління державного ПрАТ "Національна акціонерна компанія "Надра України" призначений Віктор Новіков.

Відповідний наказ підписав голова Державної служби геології та надр Олег Гоцинець, повідомляє пресслужба відомства.

"Призначення нового голови правління є важливим кроком для активізації діяльності підприємства. Його завданням є відновлення робіт на перспективних ділянках надр із покладами вуглеводневої сировини та титану, а також залучення інвестицій у галузь", - зазначив голова Держгеонадр.

Згідно із наведеною біографічною довідкою, Віктор Новіков працював у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, на керівних посадах у ДП "Бурштин України", очолював ДП "Українська геологічна компанія".

Згідно із декларацією кандидата на посаду, до останнього часу Новіков працював в "Енергоатомі", де заробив минулого року 1,59 млн грн.

НАК "Надра України" володіє спеціальними дозволами на користування надрами з покладами вуглеводнів, титану та золота. Виконує роботи за державною програмою розвитку мінерально-сировинної бази, науково-дослідні, проєктно-вишукувальні, гідродинамічні роботи. Здійснює експертну оцінку та моніторингу стану навколишнього середовища, проводить бурові роботи з метою геологічного вивчення надр та інше.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.