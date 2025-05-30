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Нафтогаз та польська ORLEN домовилися про співпрацю
12:02 30.05.2025 |
НАК "Нафтогаз України" та польська компанія ORLEN підписали меморандум про стратегічну співпрацю у низці напрямків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нафтогаз.
Зазначається, що документ підписали 29 травня очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький та генеральний директор ORLEN Іренеуш Фонфара.
"Меморандум передбачає розвиток співробітництва, зокрема: у сфері видобутку та розробки родовищ, відновлення зруйнованої інфраструктури, реалізації потенційних спільних проєктів", - йдеться у повідомленні.
Керівництво компаній також обговорило постачання природного газу, нафтопродуктів, транскордонне та комерційне співробітництво.
Як повідомлялося, Нафтогаз та ORLEN раніше домовилися про співпрацю у постачанні газу до України. Зокрема, Нафтогаз уже законтрактував 300 млн кубометрів зрідженого газу, який проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща).
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