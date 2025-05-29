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БЕБ заявило про ризикову закупівлю в «Лісах України» - у компанії зреагували
13:11 29.05.2025 |
Бюро економічної безпеки виявило тендер на закупівлю програмного забезпечення за значно завищеною вартістю, який оголосило державне підприємство «Ліси України».
Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.
Як зазначається, ідеться про послуги з впровадження системи автоматизації бізнес-процесів типу ERP очікуваною вартістю майже 240 млн грн. Фахівці Бюро виявили потенційні ризики завищення очікуваної вартості закупівлі більше ніж на 180 млн грн.
«Окрім того, аналітики зафіксували ознаки встановлення дискримінаційних вимог до учасників тендеру. Це може свідчити про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника публічної закупівлі», - зазначив заступник директора БЕБ Андрій Пащук.
Він наголосив, що такі дії посадовців порушують принципи закупівлі щодо максимальної економії, ефективності та пропорційності, а також недискримінації учасників та рівного ставлення до них. Ці засади визначені пунктами 2 та 4 частини першої ст. 5 Закону «Про публічні закупівлі».
У БЕБ зазначили, що з метою підвищення ефективності управлінських рішень, упередження неефективного використання бюджетних коштів та можливих зловживань, аналітики Бюро направили рекомендаційні листи з пропозицією перевірити зазначену закупівлю до Державної аудиторської служби та Антимонопольного комітету.
Своєю чергою у ДП «Ліси України» заявили, що розрахунок вартості закупівлі системи автоматизації бізнес-процесів типу ERP проводився за затвердженою Міністерством економіки методикою.
У ДП пояснили, що техніко-економічне обґрунтування та розрахунок очікуваної вартості готував Український інститут проєктування і розвитку інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури «Діпрозв'язок», підпорядкований Держспецзв'язку.
«Діпрозв'язок надає комплекс послуг, які охоплюють усі етапи створення інформаційно-комунікаційної та інженерної інфраструктури, починаючи з проєктно-вишукувальних робіт, проходження експертизи і закінчуючи прийняттям об'єкта в експлуатацію. Розрахунок вартості проводився інститутом відповідно затвердженої Мінекономіки методики», - пояснюють у компанії.
«Ліси України» зазначають, що відповідність техніко-економічного обґрунтування вимогам методики і законодавству підтверджена експертним висновком Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.
«В АМКУ до цього часу не надходило скарг від учасників закупівлі, які б свідчили про наявність дискримінаційних умов», - вказується в повідомленні. Крім того, зауважили в ДП, очікувана вартість під час торгів може істотно знизитися, тому робити висновки про кінцеву ціну закупівлі передчасно.
Довідково: ERP (Enterprise Resource Planning system) - система планування ресурсів підприємства - це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям автоматизувати та інтегрувати основні бізнес-процеси: облік, фінанси, виробництво, ланцюжок поставок, продаж, управління персоналом тощо.
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