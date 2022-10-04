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ДТЕК Ахметова остаточно скасував через суд ще один штраф Антимонопольного комітету на 170 мільйонів
19:31 04.10.2022 |
Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Антимонопольного комітету (АМКУ) та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, які задовольнгили позов "ДТЕК Західенерго" та скасовали накладений на компанію у квітні 2021 року штраф на суму 172,97 млн грн.
Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 29 вересня, повідомляє Finbalance.
Як повідомлялося, 27 вересня Північний апеляційний господарський суд відмовився задовольнити скаргу АМКУ та залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким було задоволено позов ТОВ "ДТЕК Трейдінг" та скасовано накладений на компанію у квітні 2021 року штраф на суму 163,4 млн грн.
15 вересня Верховний Суд скасував накладений цим же рішенням Антимонопольного комітету штраф для "ДТЕК Східенерго" у розмірі 91,05 млн грн.
У червні Госпсуд Києва скасував штраф АМКУ у цій справі, накладений на "ДТЕК Дніпроенерго" на суму 125,5 млн грн.
Як повідомлялося, у квітні 2021 року Антимонопольний комітет оштрафував низку найбільших енергокомпаній за змову під час встановлення цін на вугілля у 2016-2019 роках на загальну суму 775,48 млн грн, у тому числі компанії із холдингу ДТЕК Ріната Ахметова було оштрафовано на 552,94 млн грн.
У тому числі держпідприємство "Держвуглепостач" отримало штраф на 22,86 млн грн, ТОВ "ДТЕК Трейдинг" - на 163,45 млн грн, АТ "ДТЕК Дніпроенерго" - 125,47 млн грн, АТ "ДТЕК Західенерго" - 172,97 млн грн, ТОВ "ДТЕК Східенерго" - на 91,05 млн грн, ПАТ "Центренерго" - на 205,84 млн грн, ПрАТ "Черкаське хімволокно" - на 14,42 млн грн.
АМКУ встановив, що деякі учасники ринку енергетичного вугілля за рекомендацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості синхронно підвищували ціни у 2016-2019 роках. При цьому на нарадах були присутні також представники приватних компаній-постачальників та споживачів енергетичного вугілля. Згодом постачальники вугілля підвищували ціни до рекомендованих на цих нарадах.
За даними АМКУ, така ситуація тривала майже три роки, хоча Міненерговугілля не мало повноважень рекомендувати рівень граничних цін, оскільки в Україні продаж енергетичного вугілля здійснюється на ринкових умовах.
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