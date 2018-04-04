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"Метинвест" получил заявки на выкуп 90% евробондов-2021, владельцы 97% бумаг одобрили изменение условий
11:30 04.04.2018 |
Горно-металлургическая группа "Метинвест" во время начального этапа приема заявок на досрочный выкуп еврооблигаций со сроком обращения до 2021 года получила предложения на $1 млрд 67,638 млн, сообщила группа на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) в среду.
По данным "Метинвеста", в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2021 на $1,187 млрд.
Кроме того, держатели еврооблигаций на $1 млрд 148,546 млн (или 96,8% ценных бумаг в обращении) согласились на внесение изменений в условия обращения ценных бумаг.
Начальный этап приема заявок завершился 3 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени. На этом этапе группа предлагала выкупать еврооблигации-2021 по 100,5% номинала и предлагала премию 3,75% номинала за раннее согласие на выкуп и 1% номинала за согласие на изменение условий.
"Метинвест" готов выкупить весь выпуск.
Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени.
Вместе с выкупом эмитент выплатит накопленные проценты.
Ранее "Метинвест" также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.
Параллельно группа анонсировала выпуск новых ценных бумаг. Полученные таким образом средства "Метинвест" намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.
Совместными менеджерами сделок выступают: Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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