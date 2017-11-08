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НБУ разрешил китайской товарной бирже BOCE опосредованно купить УБРР
20:32 07.11.2017 |
Национальный банк разрешил китайской товарной бирже Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) опосредованно купить Украинский банк реконструкции и развития (Киев).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк согласовал совместное приобретение опосредованного существенного участия в размере 99,9% уставного капитала УБРР двум гражданам Китайской Народной Республики Яню Дуншэну (Yan Dongcheng) и Дай Чжунюн (Dai Zhongyong) через: ООО "Босе (Гонконг) Ко., Лимитед" (Украина); BOCE (Hong Kong) Co., Limited (Гонконг); Bao Shi (Tianjin) e-commerce Co., Ltd. (Китайская Народная Республика); Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (Китай); Horgos Boxu Equity Investment Limited Partnership (Китайская Народная Республика).
Ранее государство являлось единственным владельцем 100% акций банка.
По результатам аукциона, проведенного Фондом государственного имущества Украины 30 ноября 2016 о продаже пакета акций в размере 99,9% УБРР, победителем стало BOCE.
Фонд государственного имущества Украины и ООО "Босе (Гонконг) Ко., Лимитед" заключили договор купли-продажи, согласно условиям которого, покупатель после приобретения права собственности на пакет акций банка должен обеспечить выполнение ряда обязательств.
В частности покупатель должен привести размер уставного капитала банка в соответствие с требованиями законодательства Украины.
Одновременно Национальный банк предоставил предварительное согласие на осуществление капитализации УБРР по упрощенной процедуре до 244 млн гривен за счет дополнительных взносов ООО "Босе (Гонконг) Ко., Лимитед" (Украина).
УБРР необходимо в установленный срок принять все меры для увеличения уставного капитала.
Как сообщали Українські Новини, 30 ноября 2016 года Фонд государственного имущества продал 99,9945% акций УБРР единственному участнику приватизационного конкурса - бирже Bohai Commodity Exchange (BOCE).
Сумма сделки составила 82,827 млн гривен.
В июле Bohai полностью оплатила покупку УБРР, однако Национальный банк до сих пор не согласовал проведение сделки.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 88-е место (116 млн гривен) среди 88 действующих банков.
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