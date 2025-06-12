Ритейлер електроніки Yabluka планує придбати мережу Citrus - ЗМІ

Ритейлер електроніки Yabluka планує придбати мережу Citrus та розвивати її бізнес-модель, повідомив засновник Yabluka Артур Гатунок.

"Я б сказав навпаки: це "Цитрус" поглинає Yabluka - ми розвиватимемо саме його бізнес-модель", - прокоментував він виданню "Forbes Україна".

Суму угоди Гатунок не назвав.

Станом на червень 2025 року мережа Citrus об'єднує близько 40 магазинів в Україні, а також інтернет-магазин. Мережа Yabluka крім інтернет-магазину налічує близько 30 торгових точок.

Citrus - перша українська спеціалізована мережа магазинів гаджетів та аксесуарів. Компанію створено у 2000 році. За даними Opendatabot, власником ТОВ "Імпортмакс", що розвиває мережу, є Вікторія Манзарук (80,5%) та АТ "ЗНВКІФ "Стюарт" (19,5%). За результатами 2024 року компанія збільшила чистий дохід на 9,8%, до 4,8 млрд грн, чистий прибуток - у 3,2 раза, до 26,4 млн грн.

Згідно даних з відкритих джерел, бренд Yabluka зареєстрований на ТОВ "Інноваційні Технології ХХІ Століття". За інформацією "Forbes Україна", виторг підприємства торік зменшився на 41%, до 232,7 млн грн.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року генеральний директор однієї з найбільших українських мереж продажу техніки Comfy Ігор Хижняк звинуватив у нелегальному імпорті телефонів iPhone певних ритейлерів, серед яких назвав і мережу Yabluka.

