Фінансові новини
- |
- 12.06.25
- |
- 00:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ритейлер електроніки Yabluka планує придбати мережу Citrus - ЗМІ
23:21 11.06.2025 |
Ритейлер електроніки Yabluka планує придбати мережу Citrus та розвивати її бізнес-модель, повідомив засновник Yabluka Артур Гатунок.
"Я б сказав навпаки: це "Цитрус" поглинає Yabluka - ми розвиватимемо саме його бізнес-модель", - прокоментував він виданню "Forbes Україна".
Суму угоди Гатунок не назвав.
Станом на червень 2025 року мережа Citrus об'єднує близько 40 магазинів в Україні, а також інтернет-магазин. Мережа Yabluka крім інтернет-магазину налічує близько 30 торгових точок.
Citrus - перша українська спеціалізована мережа магазинів гаджетів та аксесуарів. Компанію створено у 2000 році. За даними Opendatabot, власником ТОВ "Імпортмакс", що розвиває мережу, є Вікторія Манзарук (80,5%) та АТ "ЗНВКІФ "Стюарт" (19,5%). За результатами 2024 року компанія збільшила чистий дохід на 9,8%, до 4,8 млрд грн, чистий прибуток - у 3,2 раза, до 26,4 млн грн.
Згідно даних з відкритих джерел, бренд Yabluka зареєстрований на ТОВ "Інноваційні Технології ХХІ Століття". За інформацією "Forbes Україна", виторг підприємства торік зменшився на 41%, до 232,7 млн грн.
Як повідомлялося, у вересні 2024 року генеральний директор однієї з найбільших українських мереж продажу техніки Comfy Ігор Хижняк звинуватив у нелегальному імпорті телефонів iPhone певних ритейлерів, серед яких назвав і мережу Yabluka.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
|У Держдепі запевнили, що у Трампа підтримують забезпечення України системами ППО
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ритейлер електроніки Yabluka планує придбати мережу Citrus - ЗМІ
|Аукціон із приватизації «Сумихімпрому» не відбувся через відсутність покупців
|АРМА передало новому управителю російську частку одного з найбільших дистриб'юторів ліків
|Максим Кріппа отримав контроль над МВЦ
|Мазепа купив українську «дочку» китайської Beiken і очолив її наглядову раду
|З 1 липня Укрпошта змінює умови виплат післяплати: нові ліміти для фізосіб
Бізнес
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance
|Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту
|Honda анонсувала «найефективніші у світі» гібридні двигуни
|Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту
|Анонсовано iPadOS 26 — найбільше оновлення для iPad за всю історію
|watchOS 26 отримала новий дизайн, Workout Buddy з Apple Intelligence і покращену взаємодію з повідомленнями