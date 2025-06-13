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АНАЛІТИКА

Ярославський з партнерами консолідував 99,7% акцій Сухої Балки

 

Група акціонерів гірничовидобувної компанії "Суха Балка" на чолі з бізнесменом Олександром Ярославським консолідувала свої акції у домінувальний контрольний пакет у розмірі 99,7% акцій. Про це повідомляється в системі розкриття інформації SMIDA.

Угода була завершена 10 червня 2025 року на підставі договору про спільну діяльність між учасниками консорціуму.

Відповідно до закону, власник домінувального контрольного пакета акцій має право надіслати публічну безвідкличну вимогу про викуп акцій в усіх міноритарних акціонерів.

Найбільшу частку в новій структурі власності контролює Олександр Ярославський (резидент Лондона) - 77,69% акцій. Інші учасники угоди: Артем Александров - 15,22%, Олександр Чорний - 2%, ТОВ "Мотор Девелопмент Груп" (бенефіціар - Геннадій Піонтковський) - 4,8% та ПАТ "Смарт Капітал" (бенефіціар - Олександр Ярославський) - 0,29%.

Уповноваженою особою від групи виступає Артем Александров, який представлятиме інтереси всіх учасників консорціуму.

Суха Балка спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом і складається з двох шахт у Кривому Розі - Ювілейна та імені Фрунзе.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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