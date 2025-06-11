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АНАЛІТИКА

Аукціон із приватизації «Сумихімпрому» не відбувся через відсутність покупців

 

Перший аукціон з приватизації АТ "Сумихімпром" - підприємства з виробництва добрив та азотних сполук у Сумах - виявився невдалим, свідчать дані "Prozorro.Продажі".

Державний пакет акцій "Сумихімпрому" розміром 99,9952% планували продати 11 червня, але аукціон не відбувся через відсутність учасників. Стартова ціна на завод була встановлена на рівні 1,2 млрд грн, але підприємство також має понад 3,4 млрд грн боргів станом на кінець 2024 року.

Фонд державного майна України (ФДМУ) планував продати підприємство приватному інвестору ще до повномасштабної війни. Але приватизація затягувалася через позицію миноритарного акціонера Дмитра Фірташа, який у 2010 році отримав 0,005% акцій підприємства та контроль над керівництвом.

"Сумихімпром" накопичував борги, що дозволило створити комітет кредиторів компанії й ініціювати процедуру санації.

ФДМУ із 2015 року через суди намагався припинити процедуру банкрутства підприємства, але зміг це зробити тільки у 2023 році, що розблокувало приватизацію.

Росіяни в березні 2022 року обстріляли підприємство, що привело до витіку аміаку. У результаті завод рік не працював і відновив роботу весною 2023 року. Станом на червень 2025 року лінія фронту проходить менше ніж за 30 км від "Сумихімпрому".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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