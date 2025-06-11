АРМА передало новому управителю російську частку одного з найбільших дистриб'юторів ліків

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало договір з новим управителем для російської частки арештованого ТОВ "Вента.Лтд" у вигляді 24% статутного капіталу підприємства, яке входить до трійки найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Раніше актив було арештовано та передано в управління Нацагентству рішенням Печерського районного суду. Після того АРМА провело конкурс для відбору управителя, ретельну перевірку всіх кандидатів та завершило аукціон на Prozorro.

За результатами перемогу у конкурсі вибороло ТОВ "І.К.ВЕЛ", з яким АРМА й підписало договір на управління активом.

Новий управитель має прозору фінансову звітність, збереження робочих місць та спрямовувати до державного бюджету 94.145% від суми отриманого доходу.

"Ефективне управління такими активами, як частка в ТОВ "Вента.Лтд", є важливим інструментом економічного та санкційного тиску на країну-агресора", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про компанію "Вента.ЛТД"?

ТОВ "Вента. ЛТД" було створено у Дніпрі в січні 1995 року. Компанія займається дистрибуцією лікарських препаратів і товарів медичного призначення і входить до трійки лідерів у цій сфері.

За даними у системі YouControl, 70% статутного капіталу компанії належить Олександру Волошину, ще 24% - російському АТ "Катрен", саме ця частка арештована судом. До 2024 року мажоритарними власниками компанії разом з російською компанією були громадяни Німеччини Генріх та Анна Ріттер.