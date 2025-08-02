Фінансові новини
- |
- 02.08.25
- |
- 00:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Земельний банк» приніс державі за тиждень 8,6 мільйонів гривень
23:41 01.08.2025 |
---
Цього тижня онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель принесли державі 8,6 млн грн.
Про це у Facebook повідомив Фонд державного майна України.
Як повідомив ФДМУ, результатом торгів "Земельного банку" стали 7,2 млн гривень і 1,4 млн грн ПДВ.
"Додатково переможці сумарно мають сплатити 1,4 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів "Земельного банку" може становити близько 8,6 млн грн з ПДВ", - говориться у повідомленні.
Усього цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшло 30 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк". Загальна кількість пропозицій на торгах - 70 пропозицій.
ФДМУ повідомляє, що у ході торгів вартість зросла втричі. Середня вартість суборенди за один гектар склала 9385 гривень. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги - 763,7 га у Харківській, Закарпатській, Хмельницькій та Одеській області.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін вніс зміни у план реалізації програми Ukraine Facility - Железняк
|Свириденко анонсувала конкурс на нового керівника Митниці
|Німеччина днями розпочне передачу Україні двох ЗРК Patriot
|Свириденко домовилася з Цивінським про проходження поліграфа перед призначенням на директора БЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати