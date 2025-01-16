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За копійку до 60: мережами прокотилась нова хвиля здорожчання пального
18:05 16.01.2025 |
---
16 січня відбувся черговий етап підвищення цін на пальне у роздрібних мережах. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95». Це продовження поступового зростання внаслідок підвищення акцизів і різкого злету цін на нафту.
Унаслідок корекції цін 15-16 січня мейджори - ОККО і WOG - зупинились на ціні на А-95 на рівні 59,99 грн/л, дизельне пальне - за 57,99 грн/л. Скраплений газ «зелені» запропонували за 38,99 грн/л.
До естафети долучився й Socar, який був солідарним у цінах на «світлі», але пригальмував на 50 коп./л для газу - 38,49 грн/л.
Востаннє ціни на бензин сягали такого рівня у травні-жовтні 2024 року, на дизель - у першій половині квітня. Щодо газу, то ціни б'ють рекорди з кінця червня 2022 року, коли вартість досягала 42 грн/л.
Вартість бензину і скрапленого газу на стелах UPG у середньому зросла на 60 коп./л і 77 коп./л відповідно, до 56 грн/л і 36,99 грн/л.
У регіональних мереж приріст на бензині становить 0,50-1 грн/л, на дизелі - 0,20-1 грн/л, LPG здорожчав на 10-80 коп./л залежно від станції. (див. табл.).
«Ретроспективний аналіз співвідношення гуртових і роздрібних цін дозволяє казати про досягнення на цьому етапі стелі для бензинів і потенціал зростання для дизпального у межах 1,5 грн/л», - прокоментували у Консалтинговій групі «А-95».
Як повідомлялось раніше, здорожчання пального обумовлене високими цінами на нафту, ф'ючерси на яку збільшилися на 25 центів, або 0,3%, до $82,28 за барель на 04:46 за Гринвічем після зростання на 2,6% на попередній сесії до найвищого рівня з 26 липня минулого року. Висхідна динаміка котирувань нафти підтримана занепокоєнням пропозиціями на тлі санкцій США проти росії, більшим, ніж прогнозувалося, падінням запасів сирої нафти в США й покращенням глобального попиту.
Крім того, з 1 січня зросли акцизи на моторні палива у діапазоні 1,3-2,0 грн/л.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 15 по 16 січня 2024 р., грн/л:
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
16.01.25
|
Зм.
|
16.01.25
|
Зм.
|
16.01.25
|
Зм.
|
16.01.25
|
Зм.
|
ОККО
|
59,99
|
0,50
|
61,99
|
0,50
|
57,99
|
0,00
|
38,99
|
0,50
|
SOCAR
|
59,99
|
1,00
|
61,99
|
1,00
|
57,99
|
1,00
|
38,49
|
0,50
|
WOG
|
59,99
|
0,25
|
61,99
|
0,25
|
57,99
|
0,25
|
38,98
|
0,25
|
Neftek
|
58,49
|
2,50
|
60,99
|
2,50
|
53,99
|
2,50
|
36,99
|
1,50
|
Параллель
|
57,99
|
0,00
|
|
|
57,32
|
0,00
|
35,42
|
0,00
|
Автотранс
|
57,98
|
0,00
|
64,98
|
0,00
|
55,98
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
Shell
|
57,82
|
0,00
|
60,49
|
0,00
|
55,89
|
0,00
|
36,99
|
0,00
|
KLO
|
57,59
|
0,00
|
59,29
|
1,00
|
57,09
|
1,00
|
38,49
|
0,50
|
BVS
|
57,49
|
0,50
|
59,49
|
0,50
|
55,49
|
0,50
|
35,99
|
0,00
|
Авіас
|
57,17
|
0,11
|
|
|
|
|
37,98
|
0,00
|
VostokGaz
|
56,99
|
2,00
|
|
|
53,99
|
2,50
|
35,99
|
0,90
|
Ovis
|
56,49
|
0,50
|
58,49
|
0,50
|
53,49
|
0,50
|
35,29
|
0,50
|
VST
|
56,10
|
0,00
|
|
|
53,10
|
0,00
|
36,00
|
0,00
|
UPG
|
56,00
|
0,60
|
58,00
|
0,60
|
53,90
|
0,00
|
36,99
|
0,77
|
Рур груп
|
55,99
|
0,00
|
|
|
54,99
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
AMIC
|
55,94
|
0,08
|
58,16
|
0,33
|
53,83
|
0,26
|
35,73
|
0,08
|
Укрнафта
|
55,39
|
0,00
|
57,39
|
0,00
|
53,89
|
0,50
|
35,99
|
0,00
|
Олас
|
54,99
|
0,00
|
|
|
51,99
|
0,00
|
35,45
|
0,00
|
Кворум
|
54,98
|
0,50
|
|
|
52,48
|
0,50
|
33,48
|
0,00
|
U.GO
|
54,90
|
1,00
|
|
|
51,90
|
1,00
|
34,90
|
0,50
|
RLS
|
54,90
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
51,80
|
0,00
|
35,90
|
0,00
|
ZOG
|
54,50
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
52,50
|
0,00
|
35,50
|
0,00
|
Mango
|
54,49
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
35,69
|
0,40
|
Chipo
|
54,33
|
0,00
|
|
|
51,45
|
0,00
|
35,14
|
0,00
|
Green Wave
|
54,30
|
0,00
|
|
|
53,30
|
0,00
|
34,90
|
0,00
|
Marshal
|
54,19
|
0,20
|
57,32
|
0,33
|
50,29
|
0,20
|
34,91
|
0,20
|
Катрал
|
53,99
|
0,00
|
|
|
50,99
|
0,00
|
34,77
|
0,00
|
Motto
|
53,98
|
0,07
|
54,81
|
0,00
|
50,49
|
0,20
|
35,84
|
0,33
|
БРСМ-Нафта
|
53,76
|
0,04
|
|
|
49,83
|
0,05
|
35,03
|
0,10
|
SUNOIL
|
53,09
|
0,00
|
|
|
50,50
|
0,00
|
34,19
|
0,00
|
Фактор
|
53,00
|
0,50
|
|
|
48,00
|
0,50
|
|
|
Маркет
|
52,99
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
33,89
|
0,00
|
Авантаж 7
|
52,95
|
0,00
|
|
|
49,95
|
0,00
|
35,25
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
52,90
|
0,00
|
|
|
51,40
|
0,00
|
|
|
Середня ціна в Україні
|
56,52
|
0,20
|
59,86
|
0,30
|
54,26
|
0,20
|
36,85
|
0,23
|
|
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